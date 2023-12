Mucha tristeza: así vive Repsol Honda la despedida de Marc Márquez

Ante la crisis que enfrenta el equipo Repsol Honda, con su reciente posición en el último lugar del Mundial de Constructores de 2023 y la ausencia de Marc Márquez, su emblemático director, Alberto Puig, asume la situación con franqueza. El mismo descarta, por ahora, la opción de fichar nuevamente al español para la temporada 2025. Enfocado en superar las dificultades, prioriza la mejora de la moto, reconociendo que, si bien se vislumbró cierta mejoría en el test de Valencia, el proceso requerirá tiempo.

"Fue, sinceramente, triste, no te voy a engañar porque han sido muchos años, y de mucho éxito y también muchos años de mucha tensión y de mucho dolor por la situación, por el accidente. Al final, cuando juntas todo eso es una caja llena de presión y de emociones súper buenas, malas, quieras o no, es duro y es triste. Por contra, también, creo que en la vida hay que quedarse con todo lo que se ha conseguido, todo lo que él ha aportado a Honda, lo que hemos aprendido de él, las relaciones humanas que hemos conseguido con él, yo, personalmente, con él", partió diciendo Puig.

Luego, Alberto también sostuvo sobre la salida de Marc Márquez: "Ha sido maravilloso. Si nos limitamos a analizar la realidad actual, los datos y hacemos una comparativa de los pilotos que hay en Ducati, los que se han ido de otras marcas a Ducati y ponemos en la otra balanza su potencial como piloto, que lo conocemos, evidentemente que puede ganar. La intención de Honda, a día de hoy, es mejorar la moto. Tenemos que volver a tener una moto competitiva, como teníamos hace años".

Contundencia de Alberto Puig

"Ese es el punto número uno, lo más importante. Luego, lógicamente, desarrollar la moto durante el invierno y correr en 2024 y ver qué moto tenemos y qué pueden hacer nuestros pilotos con esa moto. Y, de mitad de temporada en adelante, ver realmente dónde estamos. Eso es lo único que puedo decir ahora. Pensar más allá sería descabellado. Prioridad número uno: desarrollar y mejorar la moto", aseguró el director de Repsol Honda.

Para cerrar, Alberto Puig indicó: "Nuestro objetivo ahora es mejorar la moto, porque si no mejoramos la moto, no vamos a poder convencer a los pilotos para que vengan a correr con nosotros. Sabemos que cuando tengamos una moto competitiva, la gente va a querer correr con Honda porque Honda es Honda. Por mucho que ahora esté pasando la situación actual, Honda no es Ducati ni es Aprilia, Honda es Honda. Si tenemos esa moto, yo sé que los pilotos van a querer venir aquí".