Muere Sue Lyon, la "Lolita" de Stanley Kubrick

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sue Lyon, que protagonizó el filme "Lolita" de Stanley Kubrick a los 14 años, falleció a los 73 años en Los Ángeles, pero aunque la causa de su muerte ocurrida el jueves y anunciada hoy no se hizo pública, distintos medios informaron que su salud se había visto deteriorada en los últimos años.



La primera aparición de la actriz en las pantallas fue en 1959 con un papel menor en "Letter to Loretta", una serie televisiva que se estrenó en 1953 en Estados Unidos y tuvo repercusión en España, Venezuela, Japón y Alemania occidental.



Su trayectoria ostentó más de 25 títulos y se extendió hasta 1980, pero fue en 1962, tan solo tres años después de su irrupción frente a las cámaras, que la actriz alcanzó un reconocimiento masivo por el protagónico de "Lolita" y que le valió el Globo de Oro.



Sue, que no pudo asistir al estreno del filme de Kubrick, que se realizó en Nueva York porque aún no alcanzaba la mayoría de edad, vivió alejada de Hollywood desde mediados de la década del '80 luego de ser diagnosticada por un síndrome maníaco depresivo.



Según el portal español El País, el escritor de la novela original, Vladimir Nabokov tenía claro que ella era la única que podía interpretar a la joven en la gran pantalla y la apodó como "La ninfa perfecta", sin embargo consultada al respecto, la actriz expresó tiempo después: "Mi destrucción como persona proviene de 'Lolita''. Esa película me expuso a tentaciones a las que ninguna niña de esa edad debía ser sometida".



La actriz nacida en Davenport (Iowa) se casó cuatro veces, una de ellas con un convicto por lo que celebró su boda en la cárcel y otra con un fotógrafo negro, con quien tuvo a su hija Nona y que la llevó durante las décadas del '60 y '70 a ocupar varios titulares.



La última participación de Sue en las pantallas fue con el filme de Lewis, Teague, "El cocodrilo mortal" ("Alligator") en 1980.