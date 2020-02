Muere un ex corredor del TC platense que había sido baleado durante un asalto en Wilde

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un ex piloto del TC platense murió tras permanecer ocho días internado a raíz de las graves heridas que sufrió al ser baleado por delincuentes que lo asaltaron frente a su casa de la localidad bonaerense de Wilde, junto a su hermano que también resultó lesionado, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



"Lamentamos informar el fallecimiento de Alberto Ducca, ex piloto de nuestra categoría y un hombre muy ligado al mundo automovilístico", publica la página de Facebook del TC Platense.



Por su parte, fuentes de la pesquisa dieron a conocer hoy que el ex piloto murió el lunes último, tras ser herido en el asalto ocurrido el 2 de febrero, cerca de las 22.30, cuando salía con su hermano de su casa, situada en Brandsen y Chascomús, del partido de Avellaneda, en la zona sur del conurbano.



El ex corredor de 57 años y su hermano, Luis Ducca, fueron interceptados por cuatro delincuentes que les dispararon con fines de robo y sin que aparentemente ofrecieran resistencia.



Tres de los balazos impactaron en el cuerpo del ex piloto, quien sufrió lesiones en el bazo, los riñones y el intestino, mientras que su hermano recibió un impacto en la mano derecha, aunque sin gravedad, agregaron los informantes.



Ducca fue trasladado inicialmente al hospital de Wilde y luego derivado a la Clínica Calchaquí, donde finalmente murió.



Al declarar en el marco de la causa que lleva adelante la fiscalía de turno de Lomas de Zamora, el hermano del ex corredor recordó que antes del asalto uno de los delincuentes se les acercó para pedirles agua y consultarlos por el recorrido de un colectivo, y que luego regresó en un auto con sus cómplices.



Los investigadores analizaban las filmaciones de las cámaras de seguridad municipales con el fin de obtener datos sobre la banda, aún prófuga.



"Hoy es un día muy triste para mí y mi familia, la delincuencia me robo a mi tío... me tocó verte partir inesperadamente. Siempre vas a estar en mi memoria y en mi corazón, con esa sonrisa enorme tal linda y ese corazón enorme de que tenías, eras esa persona que solo hacía el bien, daba todo sin esperar nada a cambio. La vida fue injusta pero el cielo se ganó un angelito más, descansa en paz tío. Te amo", escribió una sobrina de la víctima en Facebook.