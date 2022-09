Una psicóloga sanjuanina, llamada Ana Sánchez, hará un “encuentro de contención y de escucha” completamente gratuito para aquellas personas que no puedan acceder a una terapia. La reunión será el próximo sábado en las afueras del Teatro Bicentenario a las 16 horas. Según comentó la profesional a DIARIO HUARPE, la muerte que tuvo lugar en el Centro Cívico el pasado lunes, fue el puntapié inicial para tomar la decisión de implementar una idea que tenía desde hace mucho. A partir de la viralización de la propuesta, decenas de personas le pidieron ayuda y le dijeron que no tienen quien los escuche.

La profesional contó que es psicóloga desde hace nueve años y que, para ella, la situación de los suicidios de adultos y adolescentes no es una cuestión nueva. Sin embargo, en el último tiempo viene copando todo. “Es una realidad muy presente”, dijo.

Publicidad

El mensaje de Ana para quienes lo necesiten. Foto: Gentileza.

Sánchez comentó que la idea de hacer un espacio de escucha y contención para todos aquellos que no puedan acceder a una terapia le viene revoloteando por la cabeza desde hace mucho tiempo, pero que la muerte de la joven de 18 años en el Centro Cívico la hizo tomar la decisión.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Al principio me imaginé sola con mi equipo de mate en la puerta del Teatro del Bicentenario. Después, muchísima gente se comunicó conmigo. Primero, profesionales de la salud como acompañantes terapéuticos, profesores de yoga y otros psicólogos. Fue impresionante la cantidad de gente que quiere ayudar”, planteó.

En este sentido, la profesional también contó que hay muchas personas que le escribieron y que le pidieron ayuda. “Me llamó la atención que la gente no tiene con quien hablar, no me contaron bien sus problemas, pero me pidieron que los escuche”, expresó.

Si bien este encuentro no reemplaza una terapia tradicional, ya que la misma conlleva muchísimas otras acciones, puede resultar para oír y contener a aquellos que no tienen con quien hablar. El objetivo, ahora, es realizar las reuniones cada quince días o cada tres semanas y articular con otros profesionales para hacer propuestas concretas de escucha.

Para quienes deseen comunicarse con Ana, pueden hacerlo a través del número 2644391190 y, de esta manera, llevarles sus inquietudes.