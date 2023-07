En Tribunales, comenzó a ser investigado formalmente el camionero que se entregó a la Justicia por la muerte de Rodrigo Emanuel Pérez Oliva sobre Ruta 40 y calle 10, en la mañana de este último miércoles. Cara a cara ante el juez, Eugenio Barbera hijo, Juan Carlos Machado aseguró que se enteró de la tragedia a través de los medios de comunicación. Por ello, el conductor quedó como el único imputado del caso y aguardará el tiempo de investigación en libertad.

Según Fiscalía, se sospecha es que el camión de carga que conducía Machado fue el que tocó o chocó al motociclista que luego fue embestido por otros automóviles. Machado se había entregado voluntariamente este último jueves en compañía de su defensor, el abogado Claudio Vera, en la comisaría de Pocito.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De acuerdo a las declaraciones del camionero frente al juez, el hombre vive en el departamento Pocito, sobre calle Mendoza. “Cuando llegué a Ruta 40 y calle 10 no había nadie. Del lado izquierdo no venía nadie, y del lado derecha no se veía directamente nadie”, aseveró.

Luego cruzó Ruta 40, se incorporó al carril derecho, y agarro velocidad hasta llegar a una finca que está ubicada en las inmediaciones de calle 5. “Llegué a trabajar para cargar el pistacho y mientras me atienden veo un farol trasero roto en la parte derecha. Eso me llamó la atención y cuando llegó otra persona a la finca me comenta que hubo un accidente y que estaba la ruta cortada, que tendría que hacer un desvío”, agregó.

“Después leyendo los artículos del diario pensé que podría haber sido y me presenté a la policía para que revisaran eso”, confesó. Ante esta situación, Machado fue imputado por el fiscal Adrián Riveros y el ayudante fiscal Maximiliano Pugliese de la UFI Delitos Especiales del presunto delito de homicidio culposo ante el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera.

Cabe recordar que por la muerte de Pérez Oliva, hubo otras tres personas demoradas, que también se pusieron a disposición de la Justicia. Pero, recuperaron la libertad porque hasta el momento, se dio por acreditado que embistieron a la víctima que tenía 29 años, luego de que este cayera sobre el pavimento y terminara en el carril contrario. Al mismo tiempo, el caso se investigará durante el plazo de un año.

El deceso se produjo minutos después de las 7.30 del miércoles sobre la arteria nacional, entre la calle 10 y el callejón Conte-Grand en Pocito. Rodrigo Emanuel Pérez Oliva se trasladaba al trabajo en su moto Gilera de 150 cilindradas en dirección al norte. Se cree que transitaba detrás del camión conducido por Machado.

Publicidad

Los investigadores sospechan que el motociclista impactó con un costado del camión y ahí salió despedido hacia el otro carril, donde fue embestido por los demás automóviles. Sin embargo está en investigación si el camionero realizó una mala maniobra y la caja de su camión golpeó a Pérez Oliva. En esos instantes se cree que fue arrollado por un auto Chevrolet Prisma y un Volkswagen Gol, incluso un tercer vehículo.