Mujeres puntanas marcharon contra la violencia de género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Agrupaciones feministas, políticas y sindicales marcharon esta tarde por las calles céntricas de la capital puntana con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo el lema “Golpes, Nunca Más”.



Las actividades comenzaron alrededor de las 17 en la plaza central de la ciudad de San Luis donde se realizaron actividades de recolección de firmas para que se declare la emergencia nacional en violencia de género.



Luego, continuó con la marcha donde se congregó una multitud y marcharon por varias cuadras del microcentro puntano reclamando la emergencia nacional, casos de femicidios no resueltos en la provincia, aborto legal, entre otras demandas.



Fernanda Panes, miembro del Frente de Mujeres e Igualdad de Género expresó que “una vez más nos congregamos con las compañeras para repudiar los distintos hechos de violencia y femicidio contra las mujeres, este últimos mes en San Luis ya ocurrieron dos casos de feminicidios donde el asesino se termina suicidando".



Y agregó: "queremos que el Estado pueda llegar antes de que ocurra la muerte, y que los responsables se hagan cargo de sus acciones y se castigas en la cárcel”.



Además, agregó que se necesitamos una justicia equitativa para todas y todas, y no machista “muchos jueces fallan a favor del asesino o causas que quedan estancadas y no hay avances y por lo tanto quedan impunes y familias destruidas, en nuestra provincia son muchos los casos de este estilo”, destacó.