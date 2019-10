Mujeres, trans y travestis bicicletearán desde Buenos Aires a La Plata por el Encuentro de Mujeres

Mujeres, trans y travestis partirán el próximo viernes en bicicleta desde Buenos Aires a La Plata para asistir al 34° Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en la capital bonaerense desde el 12 al 14 próximo. Así lo planea "Manada Bicicletera", un espacio que reúne a mujeres y disidencias sexuales y desde su página de Facebook explican que harán el trayecto en bicicleta porque "en la conyuntura actual poder transportarnos de forma autogestiva y amable con el medioambiente es una necesidad". "Tomamos la bicicleta como herramienta emblemática en la lucha por una sociedad con perspectiva de género, instrumento que nos brinda autonomía, diversidad, independencia y empoderamiento", explican desde ese espacio. Manada Bicicletera detalla que "haremos el recorrido Capital-La Plata en 2 tramos. El primero, de Capital a Berazategui, el viernes 11, saliendo de CABA a las 14 y, tras hacer noche en Berazategui, saldremos a las 6.30 del sábado, para llegar a La Plata al acto de apertura" y explica que lo harán así "porque da la alternativa de hacer todo el recorrido pedaleando a quienes tienen la posibilidad de hacerlo y a la vez contempla a quienes no pueden arrancar a pedalear el viernes durante el día". "Llegaremos pedaleando el sábado temprano a La Plata para sumarnos a la columna somos pluri. Pedaleamos por un Encuentro Plurinacional de Travestis, Trans, Lesbianas, Bisexuales, No Binaries y Mujeres", afirman en su Facebook, en alusión a la Campaña Somos Plurinacional que busca que en el acto de apertura del 34° Encuentro se consensúe la ampliación del nombre por el de Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Transexuales, Travestis, bisexuales y "no binaries". Según el cronograma dado a conocer por la Comisión Organizadora del 34 ENM, el sábado 12 de octubre a las 9.30 se realizará el acto de Apertura en el Estadio Unico de La Plata, momento en que se buscará, "aplausómetro" mediante, que el nombre del evento se amplíe y reconozca la existencia de más de una treintena de pueblos originarios en nuestro país, y a las disidencias sexuales. De lograrse esta modificación, el encuentro platense quedará en la historia como aquel que supo dejar atrás años de conservadurismo y resistencias en lo interno del movimiento feminista.