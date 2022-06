Mujeres unidas: pusieron en pie la unión vecinal y hasta crearon una cooperativa de trabajo

Allá por el 2015, en la localidad de Vallecito, Caucete, un grupo de 12 mujeres que fue a inscribirse para comprar la garrafa social comenzó a preguntarse cómo debían hacer para ser parte de la unión vecinal, ya que la comisión que estaba en ese momento no había logrado mucho. Así fue que empezaron a trabajar, las votaron en una asamblea y desde ese momento les mejoraron la vida a los vecinos. Incluso formaron una cooperativa de trabajo por la que actualmente tienen empleo más de 40 cauceteros.

La impulsora de toda esta iniciativa fue Dominga Saavedra, una mujer de 49 años que actualmente es presidenta de la Unión Vecinal Vallecito Difunta Correa. Fue ella quien se encargó de poner en pie la entidad porque, en ese entonces, “la unión vecinal se caía a pedazos y tenía un salón que todo el tiempo estaba cerrado”. Dominga habló con quien la presidía, quien le dijo que hacía falta que pagaran lo que se debía y que tenían que hacer una asamblea para votar.

La unión vecinal antes de que asumiera el grupo de mujeres. Foto: gentileza.

Así fue que Dominga, acompañada de las otras 11 mujeres, fueron casa por casa convenciendo a los vecinos de que las votaran y de que se hicieran socios para poder lograr diversas obras.

“El 25 de julio de 2016 finalmente se pudo hacer la asamblea y 12 mujeres quedamos al frente de la unión vecinal, el pueblo nos eligió y nosotros empezamos a trabajar”, dijo Dominga a DIARIO HUARPE.

Lo primero que quisieron hacer fue poner en condiciones el salón, pero no tenían muchos recursos, así que optaron por recorrer los comercios pidiendo pequeñas donaciones de lámparas y de algunos cables. Además, hicieron bingos para recaudar dinero.

Trabajaron arduamente para mejorar el salón que había. Foto: gentileza.

“No teníamos baños ni nada. Ahora tenemos una sede con piso, puertas, ventanas nuevas, un salón con un tinglado”, contó quien preside la unión vecinal.

Dominga está orgullosa de lo logrado junto a las demás integrantes de la institución, pero no se detiene y ahora buscan hacer una pequeña sala velatoria.

“Nuestra unión vecinal se ocupa para todo, hay desde fiestas hasta velorios. Se usa para todo porque no hay otro lugar en el pueblo donde se puede hacer algo”, explicó.

Así quedó la unión vecinal después del trabajo de las mujeres. Foto: gentileza.

No fue lo único que lograron, sino que también crearon una cooperativa de trabajo por la cual actualmente hay más de 40 cauceteros que tienen empleos gracias a ellas. La misma la formaron en plena pandemia debido a que muchos de los vecinos no tenían recursos económicos al no poder trabajar en sus comercios ubicados en el paraje Difunta Correa.

Quien les dio la idea de fundar esta asociación fue justamente el director de la Fundación Vallecito. La tomaron, se organizaron y la formaron. Ahora, prestan servicios de albañilería, construcción, limpieza, mucamas y recepcionistas a los sanjuaninos. Incluso, son muchos los que trabajan en el paraje y reciben una remuneración por ello.

Además, desde la Dirección de Cooperativas les donaron diversas máquinas y carretillas que van a utilizar para hacer premoldeados para el piso, una especie de adoquines, que van a realizar y vender para generar ingresos.

“Todo eso lo hacemos en conjunto porque a través de la unión vecinal pudimos formar esta cooperativa de trabajo”, explicó Dominga.

Todo lo que recaudan lo invierten para seguir brindándole comodidades al pueblo. Ya hasta lograron abrir una escuelita de fútbol para los chicos. También, les hacen festejos en fechas claves, como el Día del Niño.