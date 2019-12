Multan en US$ 6,5 millones a Credit Suisse en EEUU por fallas de supervisión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Credit Suisse Securities fue sancionado con una multa de US$ 6,5 millones por parte de la Autoridad Reguladora del Sector Financiero de Estados Unidos (FINRA por sus siglas en inglés) y los grandes mercados estadounidenses de negociación de valores, por la defectuosa supervisión de la entidad de la negociación de algunos de sus clientes



Las autoridades estadounidenses señalan que entre 2010 y 2014 algunos clientes de Credit Suisse con acceso directo al mercado, estuvieron involucrados en actividades que generaron más de 50.000 alertas en FINRA y las bolsas por presunta manipulación de la negociación, reportó Europa Press.



Agrega la información que durante la mayor parte de este tiempo Credit Suisse no estableció un sistema de supervisión razonablemente diseñado, para vigilar estas actividades de sus clientes con acceso directo al mercado.



"Como guardianes del acceso a los mercados de EEUU, es fundamental que las empresas implementen un sistema de supervisión robusto y vigilen activamente las actividades manipuladoras para proteger la integridad de los mercados", declararon FINRA y las bolsas estadounidenses en un comunicado conjunto.



Por su parte, Credit Suisse no ha admitido ni negado los cargos, señaló Europa Press.