Mundial de Qatar: hora y TV de los partidos de este jueves 24 de noviembre

Este jueves 24 de noviembre, se darán otros cuatro compromisos más que emocionantes en el Mundial de Qatar 2022. Luego de los electrizantes choques que se dieron en los primeros días, la cita más buscada por todos continúa su rumbo. Ya con la sorpresas del negativo debut de la Selección Argentina ante Arabia Saudita, y la caída de Alemania ante Japón, cualquiera sabe que tiene chances de sumar de a tres.

Cabe resaltar que el Mundial de Qatar 2022 tendrá partidos todos los días hasta el próximo martes 6 de diciembre, inclusive. Luego del compromiso inaugural y los tres juegos del día siguiente, serán cuatro los eventos diarios por toda la fase de grupos. Claramente los amantes del buen fútbol tendrán mucha entretención para lo que resta del año, ya que todo se termina el 18 de diciembre en la cita mundialista.

Publicidad

A su vez, los octavos de final se darán el sábado 3 de diciembre, un día después del fin de la fase de grupos. Lo mismo ocurrirá con los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, que se llevarán a cabo los días viernes 9 y sábado 10 de diciembre. Las semifinales se pactaron para los días martes 13 y miércoles 14 del mismo mes, mientras que el fin de semana siguiente se terminará la acción con el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 17 y, la gran final, el domingo 18.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Mientras tanto, este jueves 24 de noviembre, habrá cuatro partidos más que electrizantes. En lo que será el primer turno, Suiza y Camerún chocarán en el Estadio Al-Janoub por el Grupo G. Luego, Uruguay y Corea del Sur abren el Grupo H, en el Estadio Ciudad de la Educación. En la misma zona, Portugal y Ghana se verán las caras, en el Estadio 974. Por último, Brasil y Serbia sacarán lo mejor de sí mismos en el Estadio Lusail.

Partidos de hoy jueves 24 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022

Suiza (local) vs. Camerún (visitante)

Estadio: Al Janoub Stadium, Al-Wakrah.

Hora: 5:00 am (Hora del Este de Estados Unidos), 4:00 am (Hora de México) y 7:00 am (Hora de Argentina).

TV: TV Pública y DirecTv.

Uruguay (local) vs. Corea del Sur (visitante)

Estadio: Education City Stadium, Ar Rayyan.

Hora: 8:00 am (Hora del Este de Estados Unidos), 7:00 am (Hora de México) y 10:00 am (Hora de Argentina).

Publicidad

TV: TV Pública y DirecTv.

Portugal (local) vs. Ghana (visitante)

Estadio: Estadio 974, Doha.

Hora: 11:00 am (Hora del Este de Estados Unidos), 10:00 am (Hora de México) y 1:00 pm (Hora de Argentina).

TV: TyC Sports y DirecTv.

Brasil (local) vs. Serbia (visitante)

Estadio: Estadio Lusail, Lusail.

Hora: 2:00 pm (Hora del Este de Estados Unidos), 1:00 pm (Hora de México) y 4:00 pm (Hora de Argentina).

TV: TyC Sports y DirecTv.