Mundial de Qatar: hora y TV de los partidos de hoy miércoles 30 de noviembre

Este miércoles 30 de noviembre, el Mundial de Qatar 2022 regalará más partidos emocionantes. Otros cuatro choques atractivos se darán para los fanáticos. Después de los electrizantes partidos que se han visto en las primeras dos jornadas de la fase de grupos, la atracción continúa para los amantes del buen fútbol. Con diferentes goleadas y batacazos que se han dado, como así también con algunos clasificados y eliminados, empieza lo mejor.

No está demás recordar que el Mundial de Qatar 2022 llevará a cabo partidos todos los días hasta el próximo martes 6 de diciembre, inclusive. Tras el duelo inaugural y los tres juegos del día siguiente, son cuatro los eventos diarios por toda la fase de grupos. De ese modo, casi hasta Navidad, todas las jornadas se podrán ver a los mejores futbolistas del planeta en acción.

Publicidad

Los octavos de final inician el sábado 3 de diciembre, un día después del cierre de la fase de grupos. Lo mismo ocurrirá con los cuartos de final, que se efectuarán los días viernes 9 y sábado 10 de diciembre. En cuanto a las semifinales, el martes 13 y miércoles 14 del mismo mes se jugarán. El fin de semana que sigue se dará el fin de todo con el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 17 y, la gran final, el domingo 18.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Pero, ahora lo importante es lo que se acerca. Este miércoles 30 de noviembre habrá nuevamente cuatro compromisos más que apasionantes para los aficionados. En esta ocasión, Australia vs. Dinamarca y Francia vs. Túnez irán ambos en el mismo horario. Lo mismo sucederá con Argentina vs. Polonia y México vs. Arabia Saudita. Eso, sabiendo que se definen los pases a los octavos de final y ninguno puede jugar con los resultados puestos.

Partidos de hoy miércoles 30 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022

Grupo A

12:00: Australia vs. Dinamarca / TyC Sports y DirecTv.

12:00: Francia vs. Túnez / TyC Sports y DirecTv.

Grupo B

16:00: Argentina vs. Polonia / TyC Sports, TyC Sports y DirecTv.

16:00 México vs. Arabia Saudita / TyC Sports 2.