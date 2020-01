Municipales realizan un paro de 48 horas por descuento de haberes y pedidos de recategorizaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Trabajadores municipales del partido bonaerense de Coronel Rosales iniciaron hoy un paro de 48 horas por descuentos de haberes por faltas inexistentes, pedido de recategorizaciones y trato discriminatorio y abusivo, entre otros reclamos, informaron fuentes gremiales.



A raíz de la medida de fuerza, no habrá recolección de residuos en la zona céntrica y periférica, ni atención en oficinas y dependencias de la comuna cuyo intendente es Mariano Uset, de Cambiemos.



"Esta medida se lleva adelante al no haber obtenido respuesta por parte del Ejecutivo municipal a lo solicitado oportunamente en relación a indebidos descuentos de haberes por faltas inexistentes, falta de creación del agrupamiento jerárquico y recategorización de empleados municipales, trato discriminatorio y abusivo", informó el secretario general del sindicato, Marcelo Sotile.



Por su parte, Uset afirmó que "existe un descuento a unos pocos empleados municipales que no se presentaron a trabajar en distintas ocasiones o se fueron de su lugar de trabajo sin marcar la entrada o la salida".



"Cuando no cumplen se generan los descuentos, es un reconocimiento a los que vienen a trabajar en tiempo y forma", sostuvo el jefe comunal a Radio Rosales.



"Apelamos a los empleados municipales que responsablemente ejerzan su derecho a concurrir a sus puestos de trabajo", expresó.