Música celta con impronta local de la mano de The Oxers y The Border Reivers

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La escena local de la música celta tuvo un anoche una velada de celebración por la presentación del disco "From Both Shores", primer material surgido del encuentro de los dúos The Oxers y The Border Reivers.



El recital en la sala porteña Hasta Trilce mostró no solamente la destreza del cuarteto conformado y de sus invitados en músicas y danzas sino el carácter multicultural y cosmpolita de una gran ciudad como Buenos Aires.



Es que si bien la propuesta de la placa cuyo título en español significa “de ambas orillas” bien podría estar únicamente referida a las tradiciones de unas colectividades determinadas (en este caso las de Escocia e Irlanda), el show dio señas del carácter universal de la música y del poderío de los folclores para trascender fronteras.



A partir de las 22 el conjunto conformado hace casi cinco años en una interesante mistura estilística propuso un espectáculo que, basado en el repertorio registrado, combinó versiones a partir de cancionero tradicional y obra propia.



Mientras The Border Reivers (con el histriónico Einar McCarthy en cittern, bouzouki, violín, mandolina, banjo tenor y voz y Freddy Santana MacKinlay en una gaita denominada border pipes, tin/low whistles, bouzouki y voz) sostuvo aquel legado, The Oxers (Guido Oxer en guitarra, mandolina, banjo tenor y voz y Veronica Oxer en bodhran y voz), aportó gestos más cercanos.



Y la mezcla de ambas propuestas ensambladas regaló un viaje capaz de mostrar el talento interpretativo del cuarteto y la bella aunque un tanto fría atmósfera de esas músicas.



Del cancionero propuesto destacaron, además, “Bold Doherty” (con la participación de la violinista invitada Dreia Fiddler), “Many Years Ago”, el cruce de las piezas actuales y propias “Boedo Chill Out/Belgrano Horo” y el festivo cierre con la canción de marineros “Santianno”.



Paula Espinosa (acordeón), Santiago Molina (en la flauta irlandesa tin whistle) y Dani Boy Wechs (acordeón y cucharas), además de la participación de dos grupos femeninos de danzas regionales, se sumaron en distintos pasajes de la puesta que marcó la última velada del año de The Oxers y The Border Reivers.