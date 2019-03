Musimundo golpeado por la crisis: despidió 6 empleados y cerró una sucursal

Las malas noticias llegaron a algunos empleados de la cadena nacional de electrodomésticos Musimundo que tiene sucursales en la provincia. Por el momento, un local cerró sus puertas y de las 16 personas que trabajaban allí, seis fueron despedidas. Pero la situación no queda ahí ya que el número de desempleados podría ampliarse.

Según explicaron desde el Sindicato Empleados de Comercio, la sucursal que la cadena tenía en el Espacio San Juan Shopping Center, este viernes no abrió sus puertas cerrando de manera definitiva.

“Nos dijeron que iban a echar más de 18 personas pero nosotros logramos parar en algo eso y redujimos ese número a 6 personas”, contó Mirna Moral, secretaria general de SEC. Existe la posibilidad de que ese número se eleve ya que podría haber concertado algunos despidos en las sucursales de Caucete y Jáchal. Mientras que en los locales que la firma tiene en la Ciudad de San Juan, Rawson y Pocito, no se verían afectados.

“Hay personas que se quieren ir del lugar porque tienen otra oportunidad, otro trabajo o diferente motivo, entonces les dijimos a la gente de la empresa que hagan la consulta para ir despidiendo”, contó la dirigente sindical.

El resto de los empleados que pertenecían a la sucursal que cerró sus puertas serán reubicados en los otros locales que tiene la firma en San Juan.

Desde el SEC indicaron a los trabajadores que acuerden el despido y no el retiro voluntario porque eso termina siendo perjudicial para el empleado ya que la liquidación finalmente es menor. Además, en caso de no haber acuerdo con algunos empleados, se tomará la determinación en base a las metas no cumplidas, es decir aquellos que no cumplieron con las metas al momento de las ventas.

Según contaron desde el gremio, esta situación se temía que llegase algún momento. “Sabíamos que esto podía suceder porque dentro de lo que ha pasado de manera alarmante, la caída de las ventas en las empresas que comercializan electrodomésticos, desde hace muchos meses en el resto de las provincias. Nosotros nos veníamos salvando porque por parte del gobierno provincial la cadena de pago no está rota y se han ido manteniendo las fuentes de trabajo, por lo que nos vemos beneficiados los empleados de comercio.

Por una respuesta formal

La semana que viene será más corta ya que el lunes es asueto para los empleados públicos y el martes el Día del Veterano y Caídos en la guerra de Malvinas. Pero desde el SEC esperan que entre miércoles y jueves sean citados de manera urgente las partes en la Sub Secretaría de Trabajo de la provincia.