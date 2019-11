Nació con 850 gramos, estuvo al borde la muerte y pudo superarlo

El segundo nombre de Emma es Milagros, ya que eso fue la beba: un milagro para su familia, una “pequeña guerrera”. Así describen a la niña que tiene 2 años y una vida llena de felicidad junto a sus seres queridos. Ahora está viviendo todos los momentos alegres que no tuvieron durante los primeros meses de la niña. Es que nació el 15 de agosto del 2017 con 26 semanas y 850 gramos por lo que estuvo internada poco más de 120 días. En el hospital fue operada varias veces, hasta contrajo un virus que casi la mata, pero pudo superar todo gracias al acompañamiento del personal médico y de su madre principalmente. Su historia sale a la luz en la Semana del Prematuro.

Fue el 14 de agosto de 2017 cuando Érica Andino comenzó con dolores tras dar sus habituales clases de spinning y funcional, a sus 39 años estaba cursando su sexto mes de embarazo que, hasta ese momento, se desarrollaba sin inconvenientes. Fue al médico, le dieron medicamentos y regresó a su hogar. Un día después comenzó con trabajo de parto debido a una infección urinaria que estaba sufriendo, ahí nació Emma, prematura extrema, a las 26 semanas. Ahí fue también cuando comenzó la lucha de la niña. “No me daban nada de esperanza, un 1%, la doctora que me atendió en neo me dijo `nos aferremos a eso y a Dios´”, relató la mamá.

Érica tomando la mano de su pequeña que estuvo internada poco más de 120 días

La pequeña estuvo en incubadora durante varios meses debido a que no tenía los pulmones desarrollados, era muy pequeña, entraba en una mano, recordó su madre. En ese lapso en el que estuvo en el hospital la niña pasó por difíciles momentos, uno de ellos, una operación de la vista debido a que estaba por quedar ciega. También, nueve transfusiones de sangre, en una de ellas le ingresó un citomegalovirus por el cual tenía que hacer entre tres y cuatro meses de tratamiento pero solo tuvo 14 días porque las venas ya no le aguantaban, esos días fueron los más tristes para la familia. “Tuve que ir a buscar un cajoncito, me dijeron que empezara a hacer los trámites porque Emma no iba a pasar ni la siesta”, contó Érica. Pero la pequeña mejoró. Poco después, le apareció un tumor en el abdomen, bajó su peso a 640 gramos y después subió rápidamente porque empezó a hincharse de líquido pero personal médico le hizo una operación inédita con la que pudieron salvarle la vida.

Érica espero 16 días para poder tener a su bebé en brazos, para ella fueron interminables por lo que nunca olvidará cuando pudo alzarla por primera vez. “Los días de espera fueron eternos, a los 16 días la pude abrazar, fue por menos de un minuto porque se descompuso”, recordó.

La primera vez que Érica pudo alzar a su hija, a los 16 días de su nacimiento

20 de diciembre de 2017, un día inolvidable

Esa fue la fecha en la que a Érica le dieron una de las noticias más alegres de su vida, le iban a dar el alta a su pequeña tras pasar por diversos tratamientos médicos y hasta operaciones. Fue ese día cuando llegó a los 2 kilos por lo que le dijeron que ya podía irse a su hogar junto a Emma.

“Ese día yo sentí que volvió a nacer”, dijo Érica.

De igual manera, debía seguir con oxígeno en la casa y también con 20 medicamentos. Actualmente a la máscara la utiliza por las noches y toma 2 remedios, una gran disminución con respecto a lo indicado cuando tenía solo meses. Otra de las secuelas del nacimiento prematuro fueron la sordera en el oído derecho, la mordida invertida y el paladar profundo. A Érica esto no le importa, para ella, lo único significa es que su hija pudo superar todo. ”Le doy gracias a Dios que me la dejó conmigo para poder disfrutarla”, cerró Érica.

Emma jugando en el fondo de su casa junto a uno de sus muñecos preferidos