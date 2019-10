Nación cedió a Santa Fe los terrenos del aeropuerto Metropolitano de Sauce Viejo

El gobierno nacional cedió a la provincia de Santa Fe los terrenos del aeropuerto Metropolitano tras 57 años de "trámites burocráticos", informaron hoy fuentes gubernamentales. El traspaso de los terrenos fue firmado ayer por el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Se trata del lote ubicado sobre el margen oeste de la ruta nacional 11, que posee 102,2 hectáreas de superficie donde funciona el aeropuerto Metropolitano de Sauce Viejo y sobre el cual la provincia pondrá en funcionamiento un Parque Comercial y Logístico. "Desde 1962 estaba pendiente el trámite de escrituración de las hectáreas donde se emplaza el Aeropuerto de Sauce Viejo a favor de la provincia, trámite que hemos podido concretar después de larguísimas negociaciones con la Agencia de Administración de Bienes del Estado", precisó el gobernador, tras la escrituración. Para el gobernador socialista "haber concretado el traspaso tiene dos grandes beneficios, el primero es la regularización definitiva de la situación del aeropuerto, propiedad que queda en titularidad de la provincia; y además habilita a poner en marcha el proyecto del Parque Logístico, que se localizará en aproximadamente 90 hectáreas del predio, que no están afectadas al uso aeroportuario". El objetivo del proyecto es constituir un importante núcleo comercial mayorista proveedor de mercaderías, no solo a la región central de la provincia sino con capacidad de potenciar sus posibilidades logísticas hacia el conjunto de la Región Centro, promoviendo el desarrollo comercial de emprendedores locales hacia el resto del país y del exterior. Según informó el gobierno provincial, el parque ya cuenta con un Ente para el Desarrollo Comercial y Logístico del Área Metropolitana de Santa Fe, que fuera instituido por ley para avanzar en el desarrollo del proyecto, integrado por el gobierno local y de la ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo. "Este era uno de los proyectos priorizados en el Acuerdo Capital, que no pudimos concretar antes por la burocracia, pero finalmente pudimos ponerle el broche de oro", señaló Lifschitz.