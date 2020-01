Nadal y Kyrgios recordaron a Kobe Bryant tras jugar por el Abierto de Australia

Los tenistas Rafael Nadal y Nick Kyrgios homenajearon al fallecido basquetbolista Kobe Bryant luego del partido disputado por los octavos de final del Abierto de Australia y solo tuvieron palabras de elogio y lamento ante el trágico hecho de su muerte en California, Estados Unidos.



“Desperté esta mañana con esta terrible noticia, súper triste. Él fue uno de los mejores deportistas de la historia, así que él merece un gran aplauso del público”, definió Nadal al final del partido, lo que produjo el aplauso de todo el público del Rod Laver Arena.



Y agregó, mientras se ponía una gorra de Los Angeles Lakers: “Es uno de esos días que quieres olvidar, pero por supuesto que Kobe Bryant estará en nuestros corazones y en nuestras mentes por el resto de nuestras vidas”.



Tras 3 horas y 38 minutos de juego, el tenista número uno del ranking mundial de tenis tuvo palabras de elogio hacia la leyenda del básquetbol mundial y de su inspiración hacía todos los chicos: “Tengo un amigo muy cercano que estuvo jugando con él por mucho tiempo, Pau Gasol. El siempre me hablaba de su espíritu de superación, un gran trabajador que siempre quería más, quería mejorar su nivel y por ello, fue la inspiración de muchos deportistas y muchos chicos”.



“Kobe Bryant ha sido una referencia en el mundo del deporte para mucha gente. Yo también he crecido viendo la NBA con él. Lo vi de cerca porque compartió títulos junto con Pau Gasol, con lo cual los viví especialmente de manera emotiva”, sostuvo el ganador de 12 títulos de Roland Garros en conferencia de prensa.



“La realidad que es una catástrofe, lo peor de la vida y por mucho que digamos la cruda realidad es que tanto como él como su hija ya no están, esto es lo más triste”, abundó.



En tanto Nick Kyrgios, quien ingresó a la cancha con la camiseta número 8 que utilizaba Kobe Bryant en sus inicios en Los Angeles Lakers, se mostró emocionalmente dolido por la muerte de una de sus referencias deportivas: “Fue una noticia horrible. Nunca conocí a Kobe. Pero el básquetbol es prácticamente mi vida. Lo veo todos los días. Lo he estado siguiendo desde que tengo memoria. Cuando me desperté con las noticias, fue bastante emotivo. Fue bastante pesado, como todo el día. Estuvo duro. Muy difícil”.



Antes de comenzar la entrada en calor, el ganador de seis títulos de ATP se “emocionó” por el fatídico suceso del basquetbolista y no pudo evitar dejar caer unas lágrimas mientras esperaba el inicio del encuentro: “Sí, me motivó. Si nos fijamos en las cosas que él representaba, por lo que quería ser recordado, sentí que, me ayudaron esta noche. Cuando tuve un descanso en el cuarto, definitivamente estaba pensando en eso. Me defendí. Rafael fue realmente bueno esta noche. Jugó demasiado bien. Es decir, tuve oportunidades. Estaba a un par de puntos del tercer set y el cuarto set. Sucede. Quiero decir, si algo, me ayudó hoy”.



A pesar de ser fanático del equipo rival de Bryant, Boston Celtics, Kyrgios aclaró que Kobe era un jugador “diferente” que trascendía las rivalidades y los deportes: “Soy un fanático de los Celtics. Cuando vi a Kobe hacer lo que hizo, rompió los corazones de muchos fanáticos de los Celtics, fue difícil de ver. No creo que los hagan gustar más. La forma en que entrenaba, en que hacía las cosas, en que jugaba. Era especial. Estoy triste. Cuando pienso mi vida es literalmente básquetbol. Cuando lo pienso, es pesado. Es duro”.