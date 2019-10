Nahir Galarza dijo estar embarazada pero el Servicio Penitenciario entrerriano lo desmintió

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por matar a balazos a su novio Fernando Pastorizzo en 2017, en la ciudad de Gualeguaychú, aseguró hoy que está embarazada de cinco meses y que no sabe quién es el padre, lo que fue desmentido luego por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos tras ser sometida a distintos estudios médicos.



Marcelo Sánchez, jefe de dicho servicio, explicó esta tarde al portal entrerriano Ahora.com.ar que los estudios practicados a la joven "negaron que haya sufrido una pérdida o un estado de gravidez".



"Estoy embarazada de cinco meses. Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé", dijo Nahir (21) en una entrevista que fue publicada por ese mismo portal de noticias y que replicaron los principales medios del país.



Consultada sobre quién era el padre, la joven respondió: "No lo puedo confirmar porque no estoy segura."



Además, dijo que si bien se la vinculó con un joven llamado Matías Caudana, aseguró que dentro de la cárcel tiene "otros amigos, compañeros y gente nueva" que ha conocido.



Por su parte, el abogado defensor de Nahir, José Ostolaza aclaró a Télam que él desconocía si ella estaba embarazada, a pesar de lo cual realizó una presentación judicial para solicitar el traslado de la joven a un centro asistencial para que pueda ser sometida a una evaluación médica.



"La madre hizo referencia a que Nahir estaba descompuesta y que necesitaba asistencia médica, por lo que esta mañana solicitamos la urgente intervención médica al Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER)", indicó el letrado.



"Desconozco si está embarazada", afirmó Ostolaza, quien señaló que la última vez que él habló con ella ayer, ésta sólo le dijo que estaba "muy descompuesta", por lo que "esta mañana su madre se dirigió hacia el penal para estar junto a ella".



Mientras que el jefe del servicio penitenciario añadió más tarde que la joven fue revisada por una ginecóloga de la Unidad Penal 6 de Concepción Arenal, de Paraná, y también en el Hospital San Roque de esa misma ciudad, donde se le practicó una ecografía.



Además, Sánchez no descartó que la joven reciba una nueva sanción a raíz de sus declaraciones.



El mes último, la joven fue sancionada, separada del resto de las internas y alojada sola en una celda, luego de que se conocieron una serie de fotografías que subió a su perfil de Facebook.



Ante esa situación, las autoridades penitenciarias le secuestraron el teléfono empleado para difundir las imágenes y se le inició un expediente disciplinario.



En aquella oportunidad, Nahir subió seis fotografías a su perfil "nahirgalarza8" de Facebook y en cuatro de ellas se la vio junto a Yanina Soledad Lescano, quien desde febrero está presa y a la espera del juicio oral acusada de la muerte de su hijastra de 2 años.



Junto a una de las fotos en la que se la ve sola, Nahir comentó: "Cumpliendo la maldita condena" y agregó un emoji con la cara de un santo, mientas que en las que está con Lescano, escribió: "Mi hermana de otra vida" y "creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena (social) pero no nuestra historia. Hablar van a hablar igual... NG●SL".



Las repercusiones fueron inmediatas porque en las primeras 17 horas desde que las fotos fueron publicadas generaron en total 15.000 comentarios de todo tipo.



El crimen de Pastorizzo (20) ocurrió entre las 5:10 y 5:15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.



Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera "accidental".



El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, condenó por unanimidad a Galarza a prisión perpetua por considerar que "ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria".



En septiembre último su defensa presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia para que revise la pena de prisión perpetua, la cual ya fue confirmada por la Cámara de Casación.