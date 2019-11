Napoli amenaza con sanciones al plantel por abandonar la concentración

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La dirigencia de Napoli de Italia, encabezada por su presidente Aurelio De Laurentiis, anunció hoy que iniciará acciones legales al plantel conducido por Carlo Ancelotti, cuyos integrantes abandonaron la concentración luego del partido que jugaron ayer por Liga de Campeones de Europa.



Luego del empate de ayer ante Salzburgo, como local, por el grupo E de la "Champions", los futbolistas decidieron no volver a la concentración impuesta por la dirigencia hasta el fin de semana y el club anunció, a través de un comunicado, que "procederá a defender sus derechos económicos, patrimoniales, de imagen y disciplinarios en las instancias correspondientes".



De Laurentiis había anunciado que el plantel tendría cinco días seguidos de concentración, a manera de castigo luego de obtener sólo un triunfo en los últimos seis partidos, tres de ellos por Liga de Campeones.



Incluso, el club responsabilizó del accionar de los jugadores al entrenador Carlo Ancelotti, quien se había expresado en contra de la decisión de mantener la concentración del primer equipo.



"Aclaramos que se encargó la responsabilidad sobre los días de concentración al técnico del primer equipo", agrega el texto sobre Ancelotti, quien no brindó la habitual conferencia de prensa luego del partido ante el equipo austríaco.



El próximo partido de Napoli será el sábado venidero ante Genoa, de local, por la 12ma fecha de la Serie A, donde el equipo se ubica séptimo a once puntos del líder Juventus.