Naranjo probó su auto con vistas a la carrera del fin de semana

Joaquín Naranjo tendrá su segunda presentación con el equipo Werner el próximo fin de semana, en la que busca un gran resultado y para ello este jueves utilizó las prácticas no oficiales para probar su Fórmula 3.

La carrera, en su 5ta fecha, se disputará en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en la que Naranjo participará con su auto del equipo Mariano Werner Competición.

“Vamos con el objetivo de seguir sumando experiencia. La categoría tiene carreras increíbles, pero hay que tener cuidado para no romper el auto y tratar de llegar a la bandera a cuadros”.

En la fecha pasada, el piloto local no tuvo el mejor de los rendimientos y lo adujo a que no tuvo tiempo de probar la máquina y eso fue determinante al momento de la carrera, por ello es que no quiere repetir y largó con una previa a pura velocidad.

Su actividad continuará el viernes con los entrenamientos oficiales y el sábado tener su primera gran prueba en las tandas de clasificación que se repetirá el domingo, con la firme intención de lograr una buena marca que lo ponga en lo más arriba para la largada de la carrera final que tendrá cerca de 40 autos en pista.