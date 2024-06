Nate Díaz apoya a Conor McGregor tras su lesión y abre la puerta a una posible trilogía

Nate Díaz, una de las leyendas del UFC, ha mostrado su apoyo a Conor McGregor en medio de la controversia generada por la cancelación de su regreso en UFC 303. Desde su épica pelea en UFC 202 en agosto de 2016, ambos han tenido sus diferencias, pero parece que ahora están en la misma página. El irlandés, quien debía enfrentar a Michael Chandler este sábado en el T-Mobile Arena, se retiró debido a una fractura en el dedo meñique del pie.

Esta decisión ha recibido duras críticas de la comunidad de MMA, pero Díaz cree que es una reacción exagerada. "Creo que fue solo una cosa menor", comentó a MMA Junkie. "Creo que le dieron más importancia de lo que es. Buena idea. Si me joden, me gustaría retrasar la pelea también, pero la gente se asusta. Creo que no querría pelear hasta que esté 100 por ciento listo para rockear también, porque en el pasado he hecho todo tipo de mierdas que no debería haber hecho", agregó.

Asimismo, Díaz continuó: "Creo que McGregor aprendió de la experiencia y de toda esa gente inexperta que habla tonterías. Tendrán que lidiar con las críticas hasta que se haga la pelea, pero creo que se hará y todo estará bien". Mientras McGregor se recupera, Nate sigue con su carrera en el boxeo. Se enfrentará a Jorge Masvidal en una revancha la próxima semana, tras haber perdido su primer encuentro en MMA en UFC 244 en noviembre de 2019.

¿Habrá trilogía entre Nate Díaz y Conor McGregor?

Díaz, quien terminó su carrera en UFC en una nota alta, no descarta un regreso y una posible trilogía con McGregor para desempatar su marcador 1-1. "Sí, veremos qué pasa con el tiempo, ¿sabes? Depende de lo que pase con mi pelea, su pelea, UFC. No soy adivino, ¿sabes lo que digo? Veremos qué pasa", señaló el extraordinario peleador estadounidense.

El apoyo de Díaz a McGregor en este momento complicado subraya el respeto mutuo que existe entre estas dos superestrellas del UFC, y los fanáticos estarán atentos a cómo se desarrollan sus carreras en los próximos meses. Sin dudas, los aficionados de las artes marciales mixtas en el mundo están a la espera de lo que pueda ocurrir, roñando con una trilogía entre ambos.