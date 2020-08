Nazareno Godoy rescindió su contrato con Desamparados

Sorpresa en Puyuta. En la noche del miércoles se confirmó la ruptura contractual entre Desamparados y quien era su técnico, Nazareno Godoy. Es que el DT chaqueño que llegó en octubre del año pasado para dirigir al Víbora, tenía contrato hasta el 20 de octubre del corriente año, pero como el fútbol está parado por la pandemia del coronavirus, se decidió en forma conjunta, romper el vínculo contractual ahora.

Nazareno venía dirigiendo a Desamparados, el equipo no lo había formado él, ya que llegó con el equipo armado por Mauricio Magistretti e hizo lo que pudo desde lo futbolístico. De todos modos no era buena la campaña del equipo puyutano, ya que se encontraba antepenúltimo en la tabla de posiciones, sólo por encima de Peñarol y Sol de Mayo de Viedma.

El presidente de la institución Juan Valiente, le dijo a DIARIO HUARPE que "Desde hace un mes aproximadamente veníamos hablando con Nazareno sobre esta posibilidad, llegamos a un acuerdo económico y finalmente el vínculo contractual se terminó por ahora. De todos modos no significa que cuando volvamos a jugar por el Federal A, volvamos a ponernos en contacto con él para que vuelva como entrenador", seña{o Valiente.

Por su parte, Godoy también dialogó con este medio y le confirmó la salida del Víbora. "Creo que no era oportuno seguir cobrando un contrato si no estaba trabajando. Me pareció lo más correcto y lo hablamos con Juan (Valiente) para ver si le poníamos punto final ahora y llegamos a un común acuerdo".

"La relación quedó muy bien con la dirigencia y siempre me gustaría volver a dirigir a Desamparados porque es un club grande", dijo el técnico chaqueño desde Tucumán.

Desamparados aún no sabe lo que puede llegar a suceder en la AFA con respecto a si se jugará o no lo que resta del torneo Federal A, le quedaban 9 fechas. Algunos se aventuran a decir que esas fechas se terminarán de jugar, aunque otros dicen que sólo se jugarán los reducidos para decretar los ascendidos nada más. En este último caso, si sucede eso, Desamparados se despide hasta el 2021 recién.