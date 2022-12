Netflix: el drama protagonizado por Richard Gere que es un éxito

A tan sólo días para que comience un nuevo año, Netflix no para de brindar nuevos títulos en su plataforma. En esta oportunidad, no presenta algo nuevo, sino que le vuelve a dar vida a una de las películas que ya han tenido un gran éxito. La misma se trata de “Estado Mental”, un drama protagonizado por el actor Richard Gere lanzada en 2017 y que en la última semana ha sido una de las más elegidas por los usuarios.

Estado mental está basada en una historia real, en la cual un psiquiatra realiza distintos estudios con tres pacientes que padecen esquizofrenia. Los mismos son: Clyde Benson, Joseph Cassel y Leon Gabor. Cada uno de ellos afirma ser el único y verdadero Jesucristo. El doctor tiene como objetivo investigar la esquizofrenia paranoica, para evitar que los pacientes terminen en inútiles electroshocks.

Publicidad

A medida que el psiquiatra se muestra más humano y comprensivo, va logrando avances con los pacientes. Pero, a su vez, debe lidiar con los obstáculos que van surgiendo con los demás integrantes del lugar. Este filme, el cual Netflix se encargó de volver a sacarlo a la luz, es dirigido por Jon Avnet, quien escribió el guion junto a Eric Nazarian. La película tiene una duración de 1 hora y 49 minutos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De acuerdo a Ben Kenigsberg, de The New York Times, la película que es un éxito en Netflix "está lejos de ser un desastre profano, pero este drama basado en hechos abandona a su talentoso elenco con un tratamiento decepcionantemente fácil de temas genuinamente interesantes. Avnet consigue que la película sea entretenida pese a sus defectos. No sé si es por la fuerza del reparto o por la sugerente recreación de la época, pero ‘Three Christs’ tiene una profesionalidad atractiva".

Reparto de la película que es furor en Netflix

Richard Gere.

Peter Dinklage.

Walton Goggins.

Bradley Whitford.

Charlotte Hope.

Julianna Margulies.

Kevin Pollak.

James Monroe Iglehart.

Stephen Root.

Jane Alexander.