Netflix: el remake de una de las películas más conocidas de la historia que se estrenó hace horas

Una vez más, la plataforma de Netflix cautiva a los fanáticos del cine con sus nuevos lanzamientos. El pasado domingo 25 de diciembre, se estrenó una de las películas más conocidas, pero con un giro. La misma, en esta ocasión, se titula "Matilda de Roald Dahl, el musical". Se basa en la versión teatral multipremiada "Matilda". Las canciones del filme son pegadizas e incluso hay algunos hits conocidos por muchos.

Uno de los personajes más destacados, además de Matida y la señorita Miel, es el papel de Agatha Tronchatoro, directora del colegio y ex lanzadora de martillo olímpico que odia a los niños y lo único que quiere es mantener la disciplina. En esta oportunidad, la misma será interpretada por la actriz Emma Thompson, quien utilizó diversas prótesis y atravesó cambios físicos para lograr adentrarse al papel.

Novedades del remake del momento en Netflix

Durante una entrevista, Emma Thompson habló sobre los sentimientos y cambios de aspecto y apariencia para su interpretación de Tronchatoro: "Es un momento existencialista. Una experiencia que te lleva más allá de tu cuerpo. Es liberadora. No es que yo sienta una necesidad acuciante por alejarme de mí misma o algo así. Pero de alguna manera es una liberación poder habitar otra alma de esa manera que es tan palpable, física".

"Es un gran privilegio de esta profesión cuando los cambios en tu aspecto te ayudan a encontrar quién es la persona que vas a interpretar. Les dije: necesito mi frente para hacer todas las expresiones, para que cobre vida. Sí podés ponerme prótesis en la barbilla, esa parte no la uso tanto. Y para compensar, en la nariz también. La idea fue hacer lo mínimo posible pero que aun así fuera una transformación completa", agregó la actriz del filme que es furor en Netflix.

Por otra parte, Tronchatoro remarcó para finalizar: "El día que llegué al set con la bota de compresión en el pie me disculpé por tener que usarla y los realizadores me contestaron que estaba todo bien y que me preparara para hacer una escena de riesgo. No lo podía creer. ¡Me acababa de fracturar el tobillo! Pero me dijeron que no pasaba nada que solamente me iban a colgar cabeza abajo desde una grúa. No me quedó otra que seguir adelante".