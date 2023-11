Netflix: los estrenos que se aproximan en el mes de noviembre

Netflix ha dado a conocer su atractivo catálogo de lanzamientos para el mes de noviembre. Entre las series más destacadas, se encuentra la primera parte de la sexta y última temporada de la aclamada serie "The Crown", junto con la emocionante miniserie "La luz que no puedes ver". En cuanto a películas, los suscriptores podrán disfrutar de "El asesino", dirigida por David Fincher y protagonizada por Michael Fassbender, y el filme argentino "Elena sabe", en la que destaca la actuación de Mercedes Morán y un elenco excepcional.

"The Crown": Temporada 6 parte 1 - (16/11/2023). La reina Isabel II reflexiona sobre su legado, mientras Diana deslumbra al pueblo en sus últimas semanas de vida y la monarquía se sienta al banquillo.

“La luz que no puedes ver” - Miniserie - (2/11/2023). Los caminos de una chica francesa ciega y un soldado alemán se cruzan durante los últimos días de la II Guerra Mundial. De la novela de Anthony Doerr.

“El asesino” - Película - (10/11/2023). Tras un fatídico cuasiaccidente, un asesino se enfrenta a sus jefes en una cacería internacional en busca de venganza que, según él, no es personal.

“Elena sabe”. Elena busca al responsable de la repentina muerte de su hija Rita. Al no obtener respuestas, es ella quien, aun padeciendo un Parkinson terminal, comienza la investigación. Con el fin de obtener ayuda de una antigua amiga de su hija, emprende un viaje en tren desde los suburbios a la capital. En búsqueda de la verdad, inevitables recuerdos la confrontarán con la madre que fue.

Más películas que llegarán a Netflix en noviembre

Ladronas (1/11/2023)

Nuovo Olimpo (1/11/2023)

Temporada de huracanes (1/11/2023)

Encierro (1/11/2023)

Tierra (1/11/2023)

Días difíciles (2/11/2023)

El juego del miedo VI (2/11/2023)

El juego del miedo V (2/11/2023)

El juego del miedo IV (2/11/2023)

Star Trek (2/11/2023)

Nyad (3/11/2023)

Vacaciones de verano (3/11/2023)

Rápidos y furiosos 9 (7/11/2023)

La familia Claus 3 (8/11/2023)

El asesino (10/11/2023)

La Copa Netflix: La fórmula del swing perfecto (14/11/2023)

Mejor Navidad ¡imposible! (16/11/2023)

Amor en aguas turbulentas (16/11/2023)

Creyente 2 (17/11/2023)

Rustin (17/11/2023)

Nuevos ricos (17/11/2023)

Ola de calor (18/11/2023)

Historia de un Crimen: Mauricio Leal (22/11/2023)

Última llamada para Estambul (24/11/2023)

No voy a pedirle a nadie que me crea (24/11/2023)

Familia revuelta (30/11/2023)

Más series que sestarán disponibles este mes en Netflix

Six Feet Under: Temporada 1 (1/11/2023)

La chica de los cigarrillos (2/11/2023)

Una dosis diaria de sol (3/11/2023) Contenido coreano

Ferry: La serie (3/11/2023)

El sastre: Temporada 3 (3/11/2023)

Selling Sunset: Temporada 7 (3/11/2023)

Suburræterna (14/11/2023)

Los trabajadores del ferrocarril: La historia no contada de Bhopal 1984 (17/11/2023)

El juego del calamar: El desafío (22/11/2023)

Una familia normal (24/11/2023)

Comedy Royale (28/11/2023) Contenido coreano

Un lugar para soñar: Temporada 5 - Parte 2 (30/11/2023)

Hechos polvo (30/11/2023)