Netflix presenta su cartelera de octubre con emocionantes novedades

Netflix trae emocionantes novedades para el mes de octubre, con una variedad de películas, series y documentales que estarán disponibles en su plataforma de streaming. Entre las incorporaciones destacadas se encuentran producciones nacionales como la película "El Bonaerense" y nuevas temporadas de series, incluyendo la tercera parte de "Lupin" y la adaptación del clásico de Edgar Allan Poe, "La Caída de la Casa Usher", dirigida por el reconocido director Mike Flanagan.

Series

Lupin: Parte 3 - 5 de octubre: La búsqueda de Claire y Raoul por parte de los medios y la policía lleva a Assane a intentar protegerlos a la distancia, mientras sus antiguos enemigos no se lo pondrán fácil.

Todo ya - 5 de octubre: Mia, después de recibir tratamiento por un trastorno alimenticio, elabora una lista de experiencias adolescentes típicas que quiere vivir de inmediato.

Nam-soon, una chica superfuerte - 7 de octubre: Una mujer con fuerza sobrehumana regresa a Corea en busca de su familia biológica, pero se ve involucrada en un caso de drogas que pone en peligro su poder.

Aislados con la suegra - 9 de octubre: Varias parejas viajan a un paraíso terrenal para competir por un gran premio, superando pruebas con la ayuda de sus suegras.

AGEND4S: Temporada 2 - 10 de octubre: Una nueva clase llega en 3D y enfrentará una serie de desafíos que pondrán a prueba sus vínculos y sentimientos.

La última lágrima antes de reír: Temporada 2 - 10 de octubre: La competencia de comedia y drama está de regreso, y los participantes lucharán por llegar al final.

La caída de la Casa Usher - 12 de octubre: Dos hermanos forjan una dinastía para asegurar su fortuna y futuro, pero misteriosas muertes amenazan con desmoronarla.

Me desperté vampira - 17 de octubre: Carmie, al cumplir 13 años, descubre que es mitad humana y mitad vampira, complicando su vida escolar con nuevos poderes sobrenaturales.

Cadáveres - 19 de octubre: Cuatro detectives, cuatro líneas de tiempo, una víctima. Resolver un asesinato que cambió la historia será crucial para salvar el futuro.

Neón - 19 de octubre: Un aspirante a artista de reguetón y sus amigos llegan a Miami con sueños de estrellato.

Doona! - 20 de octubre: Un universitario comparte su vida con una exestrella de k-pop en una situación peculiar.

Élite: Temporada 7 - 20 de octubre: Los alumnos de Las Encinas enfrentarán nuevos desafíos, secretos y traiciones.

Big Mouth: Temporada 7 - 20 de octubre: Los protagonistas vuelven a la escuela y enfrentarán desafíos relacionados con la ansiedad y las nuevas amistades.

La llave del paraíso - 20 de octubre: Un nuevo reality de competencia llega para entretener al público.

Películas

Chicas pesadas - 1 de octubre: Cady enfrenta la jungla de la secundaria cuando las chicas populares la desafían.

Supercool - 1 de octubre: Seth y Evan buscan comprar alcohol antes de ir a la universidad, lo que desencadena una serie de desventuras.

Agente Salt - 1 de octubre: Evelyn Salt, una agente de la CIA acusada de ser espía rusa, huye para limpiar su nombre.

Feliz novedad - 1 de octubre: Abby se prepara para proponer matrimonio en una reunión navideña, pero se enfrenta al problema de que la familia de su pareja no sabe que son lesbianas.

Corre y dispara - 6 de octubre: Un criminal reformado se ve obligado a volver a su pasado violento en un último trabajo.

Bailarina - 6 de octubre: Una mujer que trabajaba como guardaespaldas sufre la pérdida de su mejor amiga, a quien no pudo proteger de la muerte y se propone cumplirle su último deseo: vengarse.

El abogado del mal - 13 de octubre: En su intento por conseguir la absolución de un cliente adolescente acusado de asesinar a su adinerado padre, un abogado descubre una faceta perturbadora de la víctima.

Jackass por siempre - 13 de octubre: El impredecible y temerario Johnny Knoxville regresa con viejos y nuevos amigos para otra ronda de acrobacias extravagantes y comedia absurda.

Más estrenos en Netflix para el mes de octubre

Blanquita - 13 de octubre.

Juego limpio - 13 de octubre.

Crypto Boy - 19 de octubre.

Familia rodante - 20 de octubre.

Nacido y criado - 20 de octubre.

El bonaerense - 20 de octubre.

Las Kandasamy: Bebé a la vista - 20 de octubre.

Disco Inferno - 20 de octubre.

El negocio del dolor - 27 de octubre.

Hermana Muerte - 27 de octubre.

Mala educación: versión del director - 31 de octubre.

Beth Stelling: If You Didn’t Want Me Then - 3 de octubre.

Beckham - 4 de octubre.

Duelo en el abismo - 4 de octubre.

El gran vapeo: Auge y caída de Juul - 11 de octubre.

Campamento valentía - 15 de octubre.

Vjeran Tomic: El Hombre Araña de París - 20 de octubre.

La vida en nuestro planeta - 25 de octubre.

Puerta Amarilla: Un cineclub de pelis B en los 90 - 27 de octubre.

Baby Shark, el gran show - 1 de octubre.

Los padrinos mágicos - 1 de octubre.

Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados - 12 de octubre.

Miniespías - 13 de octubre.

Rosita Fresita: Especial otoñal - 15 de octubre.

Oggy Oggy: Temporada 3 - 16 de octubre.

Alvin y las ardillas - 22 de octubre.

Poder de princesas: Temporada 2 - 23 de octubre.

El show de Tom y Jerry: Temporada 2 - 24 de octubre.

La liga de la justicia - 24 de octubre.

JoJo’s Bizarre Adventure - 1 de octubre.

The Last: Naruto la película - 1 de octubre.

Road To Ninja – Naruto the movie - 1 de octubre.

Buenas noches, mundo - 12 de octubre.

Pluto - 26 de octubre.