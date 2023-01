Netflix: ¿Sale la segunda temporada de Gambito de dama?

Netflix lanzó en el 2020 una serie titulada "Gambito de dama", la que fue un éxito, y varios sueñan con una segunda parte. Cabe resaltar que esta producción se encuentra basada en la novela del mismo nombre escrita en 1983 por Walter Tevis. Anya Taylor-Joy, protagonista del filme, realizó un posteo desde su cuenta personal de Twitter confirmando una nueva temporada, pero en tan sólo minutos eliminó la publicación y explicó lo sucedido.

El posteo que realizó la protagonista de Gambito de dama decía lo siguiente: "Queen's Gambit Season 2". Este tuit estuvo activo sólo 10 minutos. Sin embargo, generó esperanzas y despertó emoción en muchos fanáticos del cine. Eso, hasta que Anya Taylor-Joy confirmó que era una noticia falsa. La actriz explicó que habían hackeado su cuenta de Twitter y no habrá una segunda temporada de la serie de Netflix.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Taylor-Joy explicó y aclaró lo que había pasado aquel día: "Mi Twitter ha sido hackeado. Disculpas por todos los inconvenientes. ¡No soy yo!". Además, es necesario resaltar que la intérprete no ha realizado publicaciones en Twitter desde noviembre de 2020, cuando Gambito de dama batió récords entre las series más vistas de Netflix.

Por otro lado, en septiembre de 2021, Scott Frank, creador de Gambito de dama, afirmó en el Portal Deadline que no había indicios para una segunda parte de la serie: "Siento que contamos la historia que queríamos contar, y me preocupa, permítanme decirlo de otra manera, me aterroriza que si tratamos de contar más, arruinaríamos lo que ya hemos contado".

Reparto de Gambito de dama, la serie que fue furor en Netflix

Beth Harmon (Anya Taylor-Joy)

Harry Beltik (Harry Melling).

Jolene (Moses Ingram).

Benny Watts (Thomas Brodie-Sangster).

Vasily Borgov (Marcin Dorocinski).

Alma Wheatley (Marielle Heller).

Mr. Shaibel (Bill Camp).

Beth de joven (Isla Johnston).