Newell`s recibe a Defensa y Justicia en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Newell`s, que puso un paréntesis a su muy buena campaña con dos derrotas consecutivas, recibirá mañana a Defensa y Justicia, que elevó su nivel luego de un flojo inicio de campeonato, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la fecha 13 de la Superliga.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 15.30 en el estadio de Newell's ubicado en el Parque de la Independencia de Rosario, será arbitrado por Diego Abal y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.



El equipo rosarino, que tiene un partido pendiente de la segunda fecha ante Independiente, sumó 18 puntos y lucha por mejorar su promedio para alejarse de los puestos de descenso, así que necesita dejar atrás las derrotas como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata (4-0) y en Córdoba frente a Talleres (1-0).



"Estamos en una situación expectante, con una campaña aceptable, pero ojalá que lo bueno y lo malo no nos hagan perder la brújula", analizó en la semana el entrenador Frank Kudelka, quien hará tres cambios en la formación: Ángelo Gabrielli por Facundo Nadalín, Aníbal Moreno por Lucas Villarruel y Alexis Rodríguez por el chaqueño Cristian Insaurralde, desgarrado.



Su rival, Defensa y Justicia, con 14 puntos (12 de ellos logrados en condición de visitante), viene de empatar sin como local con Argentinos Juniors y en principio su entrenador Mariano Soso no hará ninguna modificación.



El historial entre "La Lepra" y "El Halcón" es de seis partidos, con cuatro victorias de los de Florencio Varela, una de los rosarinos y un empate.







- Probables formaciones -







Newell`s Old Boys: Alan Aguerre; Ängelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Mauro Formica; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Darío Kudelka.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio González, Juan Rodríguez, Héctor Martìnez y Rafael Delgado; Alexis Castro, Diego Rodríguez, Raúl Loaiza y Neri Cardozo; Fernando Márquez y Nicolás Fernández. DT: Mariano Soso.



Arbitro: Diego Abal.



Cancha: Newell`s Old Boys.



Hora de inicio: 15:30.



TV: Fox Sports Premium.