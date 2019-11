Los sueños que uno tiene de chico muchas veces se hacen realidad y, Nicolás García Turesso está viviendo un momento único con sus tan sólo 16 años. Practica motociclismo, ya se coronó varias veces campeón en distintas categorías y ahora tiene su horizonte puesto en europa, ya que surgió una posibilidad única de viajar al Viejo Continente a seguir su carrera.

Nicolás es el tercer hijo de Ricardo García (padre) y Susana Turesso (madre). Tiene dos hermanas mayores que él como Nahir (20) y Luciana (19) y uno menor, Valentino (14). Está cursando el cuarto año en la Escuela Industrial y, como estuvo mucho tiempo viviendo en Chile, ahora se encuentra rindiendo las materias libre para poder pasar a quinto año del secundario.

El joven piloto sanjuanino se quedó con la victoria hace dos semanas en la final de la Categoría GP3 Promocional en el Autódromo Interlomas de Temuco y se consagró campeón 2019 del Campeonato GP3 de Motociclismo de Chile.

Nico se impuso sobre Francisco Madrid, quien era su principal candidato a la lucha por el título. El piloto de San Juan, del Team Kawasaki Cidef consiguió así su segundo título consecutivo desde que corre en Chile.

Además Nico, quien es integrante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, corrió en el cierre del año y apertura del Campeonato del Sur y ganó en la Categoría Expertos. Doble triunfo y título para el sanjuanino.

La carrera como motociclista de Nicolás fue siempre en pleno ascenso. Se subió por primera vez a una moto de carrera en el 2016, fue una Mavekick 110 cc. Luego, en el 2017 fue a correr en la misma moto el Campeonato Riojano de Velocidad, donde se coronó campeón con tan sólo 14 años. En el 2018 salió por primera vez del país, fue a Chile donde corrió en la GP2 Amateur, con una moto Rouser 200cc. Allí también salió campeón.

Mientras que en este 2019, también en el vecino país de Chile, se subió a la GP3 Promocional, donde para no ser menos, salió campeón. A principios del 2019 corrió en la GP3 de Las Américas como telonera del MotoGP en Termas de Río Hondo, allí salió segundo.

También tuvo la posibilidad de estar en una prueba de 180 pilotos en la Copa Itálica – América, donde quedó dentro de los 25 preseleccionados. Corrió en México, pero sólo cuatro carreras ya que por falta de presupuesto no pudo seguir corriendo.

Pero, luego de haber corrido en El Villicúm en la fecha del Superbike, García Turesso recibió una propuesta para continuar su carrera deportiva en España y al respecto cuenta: “El proyecto nace luego de mi participación en el GP3 de las América, en San Juan. Al tener buenos resultados, junto a mi jefe de equipo Antonio D´Angelo, pudimos hacer contactos con un equipo Yamaha, de España. Correría con una R3 del equipo Team GP3 de Américas. Ya nos pasaron el presupuesto para correr el campeonato español y vivir en Europa, que incluye –además- clases de inglés, gimnasio, nutricionista, prácticas sobre la moto y entrenamientos para el campeonato. Es un programa super completo y eso me llevaría a poder profesionalizarme; además correr allí, que es la capital del motociclismo. Por ello es que estamos trabajando para conseguir el presupuesto necesario; no es sencillo, pero confiamos en el apoyo de empresas y de quienes nos han venido apoyando hasta ahora y en particular del Gobierno de la Provincia”.

Nicolás viajará a Chile a entrenarse y, en febrero de 2020 tendría que estar viajando a España. Pero para eso necesita del apoyo de todos. Aquí dejamos el teléfono de Nicolás para quien pueda colaborar con él que representará a la provincia y al país en el Viejo Continente. 2646286744.