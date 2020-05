Nicolás Naranjo es el ciclista más ganador de la década

Por una cuestión de clima, el ciclismo de ruta en Sudamérica se disputa desde octubre de un año hasta aproximadamente finales de marzo del otro año. Puede extenderse o acortarse de acuerdo a las fechas de los diferentes campeonatos. Pero contabilizando desde el 2 de enero del 2010 hasta la fecha de hoy, Nicolás Naranjo es el ciclista que más triunfos generales ostenta. En total se impuso en 15 pruebas, tres más que Darío Díaz, Ricardo Escuela y Héctor Lucero.

Nicolás debutó profesionalmente con un triunfo. Lo hizo en la Vuelta a La Bebida que se disputó el 17 y 18 de Noviembre del 2011. “Me acuerdo que fue en una Vuelta a la Bebida en la que estaba el San Luis Somos Todos. Gané la primera etapa y la contrarreloj. En ese momento la estaba trabajando con el “Chino” Emmanuel Saldaño y la teníamos muy preparada, pero igual fue una sorpresa. Una vez que terminó la crono quedé líder y el Chino estaba a unos segunditos. Teníamos un equipo muy joven y la idea era salir a atacar para abrir el panorama, pero el Chino dijo que no. Dijo que íbamos a cerrar la carrera y se la jugó para que yo pueda ganar la carrera. Es un recuerdo muy lindo” afirmó el rivadaviense. En la misma temporada, pero en marzo del 2012 obtuvo el Circuito Clausura “Gané el Clausura con Emi Ibarra y Cristian Clavero. Llegamos los tres cortados y les pude ganar embalando”.

Tras un debut a lo grande, Nicolás pasó a formar parte de la Agrupación Virgen de Fátima. Pero en su primer año el triunfo no lo acompañó. “ Pasé a la Agrupación Virgen de Fátima. No pude ganar en mi primer año y fue mucha presión. Mi primera carrera con la Agrupación la gané en el Circuito Azul. Le gané a Laureano Rosas que estaba intratable y fue un gran desahogo”.

Estadísticamente su mejor temporada fue la temporada 2016/2017 que incluyó la primera Vuelta a San Juan con puntaje 2.1 de la UCI. “Ese año fue el primero que entrené con Roberto Richeze. Hice las cosas bastante bien y logramos tener una muy buena forma. La Doble Chepes fue la mejor competencia que gané porque es dura, larga y difícil de controlar. En la última etapa tenía que definir con Víctor Arroyo y yo desconfiaba de ganarle porque compartimos muchos entrenamientos y nunca le pude ganar. Pero mis compañeros confiaban más en mí que yo mismo” explicó Nicolás que añadió con respecto a la Vuelta “No llegué en buena forma. La primera etapa en la Avenida cuando entraron a acelerar para el sprint final fueron muy superiores. Eso me llevó a optar por pelear las metas sprinter y protagonizar las fugas del día”.

Con respecto a la diferencia de ganar una etapa o una general Nicolás explicó lo siguiente “El año que me tocó ganar dos o tres etapas de la Vuelta a San Juan fue una satisfacción muy linda porque no podía lograrlo. Depende mucho la competencia en la que ganas la etapa. Por ejemplo si ganas la tercera etapa del Giro del Sol y no ganas la general pasa desapercibida”.

Su mejor resultado dice que no fue un triunfo. Fue el segundo puesto obtenido en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan “Después de la caída que tuve en el 2019 y tras perderme la Vuelta a San Juan me puse como objetivo pelear un final de etapa. Yo miré la Vuelta por la tele y vi que varios sanjuaninos se metieron cerca y pensé que si tenía posibilidades. Pero a medida que se acercaba la vuelta, incluso después de la primera etapa que nos caímos llegué al hotel y dudaba si estaba en forma de pelear un sprint a ese nivel. Pero tuve una conversación con Nico Tivani y me dijo que tenía muchas chances pero influía mucho la ubicación. Gracias a Dios pude meterme segundo y si bien no gane fue el mejor resultado que tuve en lo deportivo”

Desde el 2 de enero del 2010 con el triunfo de Claudio Flores en la Doble Difunta Correa hasta la victoria de Darío Díaz el 8 de Marzo de 2020 en la Vuelta al Este, pasaron 189 competencias. Nico Naranjo ganó 15, Darío Díaz, Héctor Lucero y Ricardo Escuela obtuvieron 12. Laureano Rosas tiene 11 y Nicolás Tivani con 10 son los que pudieron llegar a la doble cifra.

Tras su primera Vuelta a la Bebida, Nicolás ganó el Circuito Clausura en 2012, el Circuito Azul en 2015, en la temporada 2016-2017 ganó el Circuito Escudero, la Doble Media Agua, la Doble Chepes, la Vuelta a La Bebida y el Circuito Clausura. En 2017-2018 se impuso en la "Homenaje" a la Calingasta, Difunta Correa y Giro del Sol. En 2018-2019 ganó el Circuito a Pocito y repitió con el Giro del Sol, mientras que en la última temporada disputada ganó la Doble Cerrillo y obtuvo su tercer Giro del Sol de manera consecutiva.

“El calendario de San Juan es muy exigente, en las primeras carreras tenemos que ser protagonistas pese a que el objetivo sea la Vuelta a San Juan. Si se llega a dar volver a la competencia antes que termine la década voy a intentar quedar como el máximo ganador de clasificaciones generales sería un muy lindo reconocimiento” comentó Nicolás que buscará plasmar su nombre con ese récord.

Tabla de Ganadores desde el 2010 al 2020:

Nicolás Naranjo 15

Darío Díaz 12

Héctor Lucero 12

Ricardo Escuela 12

Laurerano Rosas 11

Nicolás Tivani 10

Gerardo Tivani 9

Daniel Zamora 8

Juan Pablo Dotti 8

Mauricio Quiroga 8

Adrián Richeze 6

Daniel Juárez 5

Emmanuel Saldaño 5

Elías Pereyra 4

Oscar Villalobo 4

Cristian Clavero 3

Emiliano Contreras 3

Emiliano Fernández 3

Emiliano Ibarra 3

Franco López 3

Daniel Lucero 2

Emanuel Agüero 2

Juan Melivillo 2

Mauro Richeze 2

Roberto Riicheze 2

Rubén Ramos 2

Ricardo Julio 2

Alejandro Quilci 1

Ariel Mengual 1

Angel Pereira 1

Bauke Mollema 1

Claudio Flores 1

Diego Tivani 1

Facundo Lezica 1

Fernando Escuela 1

Franco Lopardo 1

Franco Luna 1

Javier Páez 1

Javier Salas 1

Jonathan Soria 1

Jorge Giacinti 1

Jorge Pi 1

Jose Luis Irusta 1

Jose Martin Reyes 1

Juan Gaspari 1

Kevin Castro 1

Leandro Messineo 1

Luciano Montivereo 1

Magno Prado Nazaret 1

Marcos Crespo 1

Matias Medici 1

Maxi Richeze 1

Oscar Sevilla 1

Pedro Gonzalez 1

Remco Evenepoel 1

Roman Mastrangelo 1

Sebastian Nieto 1

Winner Anacona 1