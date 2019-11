Nicolás Naranjo le dio otra victoria a los Piqueteros

Se corrió la segunda fecha de la Temporada de Ruta 2019-2020, fue la 5ª edición de “La Doble Cerrillo” organizada por el Club Sergio Valdéz, allí la Agrupación Virgen de Fátima volvió a cantar victoria aunque cambió el intérprete, ya que el vencedor fue Nicolás Naranjo, la semana pasada había sido Nicolás Tivani.

La competencia que finalmente no tocó el Cerrillo debido a que la Ruta 40 no está en condiciones, por eso transitó por las calles de 25 de Mayo y Pocito. Tuvo un recorrido de 118,850 kilómetros y Naranjo cruzó la línea de meta con un tiempo de 02 horas, 26 minutos, 58 segundos con un promedio muy bueno que fue de 48,650 km/h.

Naranjo fue escoltado por Víctor Arroyo (Shania Competición) y Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Pocito), quienes completaron el podio en el departamento de Pocito en la carrera que fue en homenaje al actual intendente Fabián Aballay.

La carrera tuvo algunas fugas que no superaron los diez ciclistas, pero que no terminaron prosperando, ya que en los kilómetros finales fue con un sprint masivo que terminó viendo pasar primero la línea a Nicolás Naranjo. Mientras que en los últimos metros hubo una terrible caída que involucró a varios ciclistas que por suerte no sufrieron consecuencias.

La próxima fecha será el domingo que viene con la realización del “Circuito Carlos Escudero” que organiza el Club Sol Naciente de la Villa Flora a partir de las 16.30.

CLASIFICACIÓN DOBLE CERRILLO

1-Nicolás Naranjo (Agrupación Virgen de Fátima) 02:26.58

2-Víctor Arroyo (Shania Competición) m/t

3-Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Pocito) m/t

4-Héctor Lucero (SEP San Juan) m/t

5-Kévin Castro (Municiplidad de Rawson) m/t

6-Juan Molina Espinosa (Shania Competición) m/t

7-Laureano Rosas (Puertas de Cuyo) m/t

8-Matías Malla (Individual) m/t

9-Oscar Simoncelli (Diberboll) m/t

10-Nicolás Tivani (Agrupación Virgen de Fátima) m/t