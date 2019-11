Nicolás Trotta, sobre Bolivia: "Estamos ante un claro golpe institucional, un golpe de Estado"

El coordinador de equipos técnicos del presidente electo Alberto Fernández, Nicolás Trotta, consideró hoy que se asiste en Bolivia a "un claro golpe institucional, un golpe de Estado", y aseguró que son "absolutamente contradictorias" las posturas en relación a la situación del vecino país que sostienen el presidente Mauricio Macri y el electo mandatario Alberto Fernández.



"Estamos ante un claro golpe institucional, un golpe de Estado", aseveró Trotta, quien opinó que la crisis política e institucional que atraviesa el vecino país, signada ahora por la renuncia del presidente Evo Morales tras un pedido en ese sentido de las Fuerzas Armadas, "no tiene nada que ver con la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa", ocurrida en la Argentina en diciembre de 2001.



En declaraciones formuladas esta mañana a la Radio La Red, Trotta definió como "absolutamente contradictorias" la postura que mantiene el Gobierno Nacional, encabezado por Mauricio Macri en relación a la del presidente electo Alberto Fernández, y, tras criticar el "comunicado lavado" emitido anoche por la Cancillería argentina, puso el acento en la "respuesta contundente" del Frente de Todos.



"Y esto no sólo en Bolivia sino en cualquier otro país en el que se quiebre el proceso democrático", subrayó el coordinador de los equipos técnicos del presidente electo Alberto Fernández, quien llamó a "resguardar las instituciones como un logro que a nuestros países les costó mucho tener".



"Estoy convencido que sí: si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro", aseveró Trotta cuando se le preguntó si, para él, la situación en Bolivia constituía o no un golpe de Estado, y puso el acento en la necesidad de que sean convocadas "elecciones libres lo antes posible".



En ese marco, diferenció la situación de Bolivia de la que atraviesa Chile, donde, sostuvo Trotta, "más allá de lo ideológico, el propio gobierno de Sebastián Piñera, en medio de la crisis, está tratando de buscar salidas en el marco del orden constitucional".



En este sentido, remarcó que Evo Morales "no renunció por decisión propia" sino fruto de "la presión de las Fuerzas Armadas que lo invitaron a renunciar". "Me parece que nuestros gobiernos no pueden hacerse los distraídos frente a la situación que está viviendo Bolivia", remarcó Nicolás Trotta, quien advirtió sobre lo que señaló como "el retroceso de los procesos de integración".



En este punto, planteó que "debe haber un consenso básico en defensa de las democracias y trabajar para perfeccionarlas".



Por otro lado, Trotta expresó su "enorme preocupación" por "los dirigentes que están emergiendo de este cuadro de violencia" en Bolivia y señaló en particular a Luis Fernando Camacho y su "discurso absolutamente discriminador".