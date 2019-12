Nielsen, el negociador de la deuda del gobierno de Kirchner, desembarcará en YPF

Guillermo Emilio Nielsen es un economista graduado en la UBA que transcendió por su rol clave como secretario de Finanzas en la renegociación de la deuda del 2005, por US$ 82.000 millones, considerada hasta entonces la mas grande de la historia, bajo la presidencia de Néstor Kirchner.



En los últimos meses tuvo luz verde de parte de Alberto Fernandez para dialogar con el FMI y los acreedores privados, para tantear el terreno de lo que sería la futura negociación de la deuda del gobierno del Frente de Todos.



Previo a su ingreso al sector público, Nielsen ocupo cargos jerárquicos en el sector privado, y se acercó al justicialismo bajo la mano del gobierno de Eduardo Duhalde, siendo el representante del Ministerio de Economía en el Banco Central en 2002.



Luego, Roberto Lavagna lo incorporó en su equipo para conducir la negociación con los acreedores privados, encargada por el ex presidente Kirchner.



La renegociación de la deuda y la concreción de dos acuerdos stand by con el FMI están entre su credenciales como ex secretario de finanzas de Lavagna.



Influido por las circunstancias económicas y políticas del país, Nielsen renegoció la deuda con los acreedores. Uno de sus mayores contrincantes internacionales fue el representante de los bonistas italianos, Nicola Stock, con quien mantuvo fuertes cruces para encarar la reestructuración mas grande de la historia.



Como premio a su gestión, resultó designado embajador de la República Argentina en Alemania (2008-2010).



Previo a ello, fue nominado como ministro de Hacienda de Aníbal Ibarra.



En 2015, fue precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se acercó al espacio que lideraba Sergio Massa.



En el sector privado, Nielsen es hoy consultor y Presidente de Unitec Blue (Argentina), y Presidente de Unitec Semicondutores (Brasil).



También es miembro del directorio de Compañía General de Combustibles, y Presidente de Strategic Investments.



En su pasado antes de ingresar a la filas del gobierno de Duhalde, ocupó cargos gerenciales en Creaurbán S.A., Creafé S.A., Socma Americana S.A., y Swift-Armour.