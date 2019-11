No circularán trenes en el Área Metropolitana Buenos Aires entre las 4 y las 9 de la mañana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La empresa Trenes Argentinos informó esta noche que entre las 4 y las 9 de la mañana de este viernes no circularán los servicios en el Área Metropolitana Buenos Aires debido a la realización de asambleas de los gremios ferroviarios.



Un comunicado precisó que la falta de servicios en el horario indicado afectará a las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa.



El texto del comunicado expresa: "Trenes Argentinos Operaciones comunica que entre las 4 y las 9 de mañana, viernes 1º de noviembre, no circulará ningún tren de los servicios del área metropolitana (Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa) regionales y de larga distancia por la realización de asambleas de gremios ferroviarios".



Luego agrega que "la empresa no podrá prestar sus servicios habituales ya que los afiliados de los gremios ferroviarios efectuarán asambleas en sus lugares de trabajo".



Finalmente señala el comunicado que "Una vez levantada la medida, se reiniciarán los servicios, los cuales se irán normalizando hasta volver a funcionar de manera habitual".