No descartan que las reuniones familiares en San Juan sean sin límite en la cantidad de personas

Aún no hay confirmación oficial, pero trascendió que el Comité Covid-19 de San Juan está evaluando permitir que las reuniones familiares para Navidad y Año Nuevo se realicen sin límite en la cantidad de participantes en los festejos.

Actualmente rige un protocolo que fija un máximo de personas en festejos familiares, el cual no puede ser mayor a ocho. Hace pocos días las autoridades sanitarias hablaron de que podrían llegar a ser 10 personas, pero ahora se piensa en aumentar aún más ese número para permitir que se encuentre toda la familia.

El dato de que en el Gobierno estudian autorizar reuniones sin límites en la cantidad de personas fue confirmada a DIARIO HUARPE por fuentes calificadas que aseguraron que la definición se anunciará "en las próximas horas".

Igualmente, la noticia de ampliar la cantidad de integrantes para los festejos de fin de año ya fue adelantada por el Gobernador quien el viernes dio detalles al respecto.

“Vamos a pasar unas fiestas mejor de lo que pensábamos que la íbamos a pasar, porque la curva de contagios ha descendido, porque hay menos utilización de camas de terapia intensiva y yo estoy seguro que a ese hecho lo vamos a valorar y va a hacer que nos podamos cuidar respecto de las cosas que tenemos que hacer", aseveró Uñac.

Luego, este lunes el mismo mandatario volvió a hablar del tema en rueda de prensa durante una recorrida por el departamento San Martín. Evitó dar precisiones sobre el cupo de personas en las reuniones, igualmente adelantó que se ampliará al "máximo posible".

El funcionario recordó que los encuentros se deberán hacer respetando los protocolos y siempre teniendo presente que aún hay coronavirus en San Juan.

El Gobernador aseguró que basta con ver lo que pasa con otros lugares en donde se pensó que el coronavirus estaba quedando atrás, pero luego han tenido un rebrote. Citó como ejemplos a Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y la Capital Federal de Argentina en donde hubo un crecimiento en el ritmo de propagación de la pandemia.

La idea es permitir que la gente se reúna en su casa, pero por ahora no estarán permitidas las reuniones sociales. Es decir que no se pueden realizar encuentros de personas que no sean familiares en casas o lugares alquilados. La única opción en este caso es organizar las reuniones en locales de comida o restoranes. Es que es la forma encontrada por las autoridades para permitir los encuentros, pero en ámbitos controlados en donde se debe cumplir con los protocolos de distancia, uso de barbijo y desinfección.