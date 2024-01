"No estoy acostumbrada": habló la esposa de Sadio Mané, de 19 años

En las últimas horas, Sadio Mané, el talentoso futbolista senegalés de 31 años, ha acaparado los titulares debido a su reciente matrimonio con Aisha Tamba, de 19 años. La relación entre ambos inició cuando ella tenía 16 años, lo que generó controversia, aunque los padres de la novia han salido en defensa de la unión, mostrándose felices de tener al futbolista como yerno.

Ahora, Aisha ha decidido romper el silencio y hablar sobre su relación. En una entrevista con Daily Mail, Tamba expresó: "Estoy deseando empezar mi nueva vida, y sé que será muy diferente. Pero no siento ninguna presión porque la fama y el dinero de Sadio no me cambiarán. Esto no es lo que me interesa. Seguiré siendo una persona humilde y comprometida con mi fe".

Aisha, que mantiene un bajo perfil y no utiliza redes sociales, añadió: "No estoy acostumbrada a que me presten tanta atención porque somos una familia muy privada. No nos gusta alardear y hablar de nuestra vida personal". La pareja contrajo matrimonio el 7 de enero en una ceremonia celebrada en la capital de Senegal, Dakar. Ante la vida lujosa que les espera, la misma afirmó: "Soy una persona con los pies en la tierra, así es como me criaron, y nada será diferente solo por este matrimonio".

Polémico matrimonio de Sadio Mané

"Me siento muy honrada de ser ahora la señora Mané", agregó luego. Aisha es hija del arquitecto Amdaou Tamba, originaria de la región de Casamance, y habla Mandingue, al igual que Sadio, que nació en Bambali, también en dicha zona. Se rumorea que se conocieron a través de Bacary Cisse, el actual representante del futbolista. Sin dudas, una noticia que ha hecho mucho ruido en las últimas semanas.

El portal africano Pulse destacó: "Supuestamente se conocieron a través de Bacary Cisse. Una de las razones que atrajo a Sadio Mané hacia Aïsha es su naturaleza humilde. En el glamoroso mundo de los deportes profesionales, la humildad puede ser un rasgo poco común, pero el comportamiento realista de Aisha la ha distinguido. Su compromiso con su fe musulmana y su modestia sin duda han contribuido a la profunda conexión que comparte con Mané".