No, Ofelia Fernández no dijo: “Alberto Fernández me confirmó que para el año que viene el lenguaje inclusivo será obligatorio desde sala de 4”

Los candidatos a legisladora porteña y Presidente del Frente de Todos confirmaron a Reverso que se trata de afirmaciones falsas. Ella no emitió palabras a medios de comunicación o en redes sociales sobre este tema, según un relevamiento de este medio.