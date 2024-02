¿No será en 2024? La pelea entre Conor McGregor y Michael Chandler, en riesgo

El anticipado regreso de Conor McGregor tendrá que esperar un poco más, según revelaciones recientes del CEO de UFC, Dana White. A pesar de los anuncios previos de "The Notorious" sobre su enfrentamiento con Michael Chandler el 29 de junio durante la International Fight Week en Las Vegas, el mandatario ha aclarado que aún no se ha fijado una fecha definitiva para este esperado combate.

En cambio, White apunta ahora a finales de 2024 para el enfrentamiento, luego que McGregor y Chandler fueran entrenadores en The Ultimate Fighter a principios de 2023. Dana compartió esta información durante una entrevista en The Pat McAfee Show, expresando su esperanza de que el combate se lleve a cabo en el otoño de Estados Unidos. Sin embargo, señaló que no hay una fecha concreta establecida en este momento.

Este nuevo retraso marca otro obstáculo en la espera de la pelea, que originalmente se esperaba para el año pasado después de que McGregor fuera anunciado como entrenador en el programa de realidad. Sin embargo, Conor no había completado su regreso al programa antidopaje de UFC tras sufrir una lesión en la pierna en 2021. Por ello, todo se atrasó aún más.

Más retraso para Conor McGregor vs. Michael Chandler

Aunque McGregor regresó al programa antidopaje en octubre pasado, aún debe cumplir seis meses de pruebas antes de volver al octágono. Esto descartó la posibilidad de un regreso en UFC 300 en abril, y ahora la fecha anunciada para enfrentar a Chandler tampoco parece estar confirmada. Por su parte, Michael ha mantenido su compromiso de esperar al irlandés, ya que esa fue la pelea que le prometieron cuando fungió como entrenador en el reality show frente al excampeón de UFC.

Con Chandler sin pelear desde noviembre de 2022, la espera podría extenderse casi dos años antes de que se concrete el enfrentamiento con McGregor, si es que se fija una fecha para el otoño. La incertidumbre continúa rodeando la reserva de la contienda entre el británico y el norteamericano, con los fanáticos y seguidores a la expectativa de un desenlace positivo y pronto.