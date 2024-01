"No volverá a hacer nada significativo nunca más": fuertes críticas para Conor McGregor

Aunque Conor McGregor ha anunciado su intención de volver al octágono para enfrentarse a Michael Chandler en junio, aún existe cierta incertidumbre sobre si el enfrentamiento realmente se llevará a cabo. Después de numerosos retrasos y especulaciones acerca de su próxima pelea, "The Notorious" sorprendió a sus seguidores con un anuncio en las redes sociales en la víspera de Año Nuevo, confirmando su enfrentamiento. Tras eso, Matt Brown lo liquidó en el último episodio de The Fighter vs. The Writer.

"No se confirma hasta que se firma. Todavía no estoy convencido de que vaya a suceder. Por eso pregunté si estaba confirmado. ¿Conor va a pelear de nuevo? Sé que anunció eso. Le encanta estar en el centro de atención. Le gusta que todos hablen de él. Le gusta que estemos hablando de él ahora mismo. Para eso vive ahora. Todavía no lo creo. Hasta que no lo vea no lo voy a creer", sostuvo Brown.

Por otro lado, Matt indicó: "Él no necesita pelear. ¿Para qué le sirve? No volverá a conseguir un título. No volverá a hacer nada significativo nunca más. Tiene 500 millones de dólares en el banco. ¿Qué son unos cuantos millones por luchar contra alguien como Chandler? ¿Qué hará eso por él? Sería como si te diera 10$. Dirías: 'Está bien, ¿qué quieres que haga con esto?' Ni siquiera va a cambiar tu día, al menos tu vida".

Contundentes palabras para McGregor

"Él no tiene ninguna motivación para hacer esto aparte de ser el centro de atención. Pero cuando simplemente hace anuncios, habla, entra y sale del grupo de pruebas y hace todo esto, todos hablan de todos modos. Él también lo sabe. Él no es un tonto. Que eligiera a Chandler fue una decisión inteligente de su parte. Por un lado, porque es una pelea que entusiasmaría a los fanáticos", sostuvo el histórico peleador de UFC.

Para sentenciar, Matt Brown dijo sobre McGregor: "En realidad, esa es una pelea que a todos nos gustaría ver. Que tiene sentido. Todas las piezas cuadran, donde esa pelea realmente tiene sentido. Chandler también se relaciona con él y Chandler tampoco ha tenido otra pelea en ¿cuánto tiempo? Ha mordido el anzuelo al máximo. Este deporte se mueve rápido. Estos tipos son unos malditos asesinos. Como un Drew Dober: no elegiré a Conor para vencer a Drew Dober. Podrías llegar bastante lejos antes de empezar a decir: 'Está bien, esta es una combinación segura para Conor'".