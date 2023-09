Noche UFC: hora, transmisión y cartelera del evento de este sábado

Este fin de semana, los apasionados de las Artes Marciales Mixtas tienen una cita imperdible. El sábado 16 de septiembre se llevará a cabo una emocionante velada de UFC en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El evento presenta un cartel de alto nivel, con el cinturón de Peso Mosca femenino en juego como plato principal, en una pelea que enfrentará a la actual campeona, Alexa Grasso, y a la retadora, Valentina Shevchenko.

Además, como pelea coestelar de Noche UFC, los fanáticos podrán disfrutar del emocionante enfrentamiento de Peso Wélter entre Kevin Holland y Jack Della Maddalena. Alexa Grasso y Valentina Shevchenko se enfrentarán nuevamente seis meses después de su primera contienda en UFC 285. En esa ocasión, la mexicana logró una sorprendente victoria por sumisión en el cuarto asalto, arrebatándole el cinturón a la leyenda, quien había sido campeona de la división desde 2018.

Publicidad

Con un impresionante récord de 16 victorias y tres derrotas, Grasso buscará demostrar que su triunfo sobre la poderosa Valentina no fue obra del azar. Alexa se convirtió en la primera luchadora mexicana en obtener un campeonato en UFC. Por su parte, Shevchenko, con una carrera de décadas en las Artes Marciales y un récord de 23-4, ansía recuperar el cinturón y consolidarse como una de las grandes figuras en la historia de la compañía.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cartelera de Noche UFC

Estelares

Alexa Grasso (c) vs. Valentina Shevchenko, por el título de Peso Mosca femenino.

Kevin Holland vs. Jack Della Maddalena, Peso Wélter.

Raúl Rosas Jr. vs. Terrence Mitchell, Peso Gallo.

Daniel Zellhuber vs. Christos Giagos, Peso Ligero.

Fernando Padilla vs. Kyle Nelson, Peso Pluma.

Preliminares

Lupita Godínez vs. Elise Reed, Peso Paja.

Josh Frend vs. Roman Kopytov, Peso Mediano.

Edgar Cháirez vs. Daniel Lacerda, Peso Mosca.

Tracy Cortez vs. Jasmine Jasudavicius, Peso Mosca.

Josefine Lindgren Knutsson vs. Marnic Mann, Peso Paja.

Transmisión

TV

México: Fox Sports Premium.

Argentina: Fox Sports.

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+, Fubo.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Publicidad

Horarios

Horario de las preliminares: 17:00 de CDMX, 19:00 del este de Estados Unidos, 20:00 de Argentina, 1:00 de España.

Hora de las estelares: 20:00 de CDMX, 22:00 del este de Estados Unidos, 23:00 de Argentina, 4:00 de España.

Horario aproximado de Grasso vs. Shevchenko 2: 22:15 de CDMX, 00:15 del este de Estados Unidos, 1:15 de Argentina, 6:15 de España.