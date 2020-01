Noel Gallagher desmiente a su hermano Liam sobre posible reunión de Oasis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El guitarrista Noel Gallagher desmintió a su hermano Liam acerca de una eventual reunión de Oasis en 2022 y atribuyó sus dichos a un exceso con las bebidas luego de las fiestas navideñas.



“Sobre la reunión, lamentablemente creo que el otro tipo debe haber tomado las sobras navideñas de Babycham. Para que sepan, hasta que no lo escuchen de mi parte, no sucederá”, cruzó Noel a través de un mensaje enviado a la cadena radial Talksport, según consignan varios diarios británicos.



La semana pasada, Liam afirmó a través de su cuenta oficial de Twitter haber recibido una llamada telefónica de Noel para acordar una reunión de la emblemática banda en 2022.



“Tengo la intención de retirarme como solista luego de mi tercer disco, debido a que acabo de recibir una llamada de mi hermano rogándome que reunamos Oasis en 2022. Si creen en la vida después del amor, ya saben”, publicó el miércoles pasado el belicoso vocalista.



Luego de que la noticia se comentara en una de las emisoras deportivas más populares del Reino Unido, el guitarrista llamó por teléfono y dejó un mensaje que fue reproducido de inmediato.



Allí, no sólo desmentía a su hermano, sino que además atribuía esos dichos a un exceso de una bebida alcohólica navideña muy famosa en ese país y advirtió que la suya es la única voz autorizada para confirmar la novedad.



Liam y Noel mantienen una rivalidad que incluyó duras declaraciones públicas de ambos e incluso denuncias de amenazas.



En tal sentido, Noel había manifestado meses atrás que su hermano había amenazado a su esposa e hijos.



Esta tensa relación provocó el quiebre definitivo de una de las bandas claves del pop británico de los años '90.



Tras la separación, ambos encararon sendas carreras solistas, aunque Liam lo hizo luego de intentar suerte con Beady Eye, una nueva formación que incluía a sus ex compañeros de Oasis, sin su hermano.