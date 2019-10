Nueva Chicago recibe mañana a Alvarado con la urgencia de sumar su primera victoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Nueva Chicago, que aún no ganó en la temporada y atraviesa una negativa serie de 11 compromisos sin vencer, procurará ponerle fin a esa mala racha, cuando mañana juegue como local ante Alvarado de Mar del Plata en uno de los cotejos con los que comenzará la 10ma. fecha de la Primera Nacional. El partido, por la Zona A, se jugará desde las 15.30 en el estadio de Nueva Chicago, en el barrio de Mataderos, con el arbitraje de Yamil Possi, en tanto que en el restante encuentro, por la misma zona a las 17-10 y por TyC Sports Estudiantes de Rio IV recibirá a Belgrano, con Ramiro López como referí. La racha negra de Chicago parece no tener fin. No gana hace 11 partidos, nueve de esta temporada, uno del Nacional B y una de Copa Argentina y la última vez que lo hizo fue el 14 de abril pasado ante Sarmiento de Junín de local por 1-0. El cambio de entrenador, el relator deportivo Rodolfo De Paoli por Gastón Esmerado, aún no trajo beneficios y el "Torito" con seis empates y tres derrotas (seis unidades) está último y sufriendo con el fantasma del descenso. Por su parte, Alvarado, recién llegado del Federal A, tiene ocho unidades y siente la necesidad de sumar para seguir en la categoría, aunque de visita hace ocho cotejos que no gana y de seguir así se le hará cuesta arriba mantenerse. Buena posibilidad para Chicago de "salir de pobre". En Río IV, Estudiantes, que con 17 unidades está tercero realizando una meritoria campaña, jugará ante Belgrano en un duelo entre cordobeses que no se produce oficialmente hace 35 años. Estudiantes tiene un singular record como local en el estadio Antonio Candini ya que allí no pierde desde el 17 de septiembre del 2017, ante Sportivo Desamparados (San Juan) por 2-0 en el Federal A. En total acumula 37 partidos sin derrotas en su campo, de los cuales ganó 26 y empató 11. Belgrano es lo contrario, hace 17 cotejos que no gana de visitante y su campaña, con sólo 10 unidades, a 11 del puntero Estudiantes (un partido menos) habla a las claras de su flojo rendimiento. El "Celeste" contará con el regreso del arquero César Rigamonti, quien superó una lesión y entrará por Carlos Franco, Ignacio Vázquez tomará el lugar de Juan Salas en la defensa, Santiago Longo irá desde el arranque por Maximiliano Lugo y en el ataque aparece la presencia de Enrique Borja en reemplazo de Gonzalo Lencina.