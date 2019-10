Nueva jornada de paro judicial en reclamo de recomposición salarial

Los trabajadores enrolados en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) realizan hoy un nuevo paro de 24 horas "en reclamo de la recomposición salarial acordada y en defensa de la independencia de los fallos de la Corte Suprema de Justicia respecto del Poder Ejecutivo", explicó el titular del gremio, Julio Piumato. En diálogo con Télam, el sindicalista manifestó: "Hoy realizamos una nueva jornada de lucha de 24 horas que se intensificará el martes y miércoles próximo si no hay respuesta por parte de las autoridades". "La acción es en reclamo de la recomposición salarial acordada con la Corte Suprema de Justicia, que no puede ser efectivizada porque el Poder Ejecutivo no libera las partidas necesarias, luego de los fallos que el Alto Tribunal emitió en los últimos días y que no son favorables a las intenciones del Gobierno", manifestó Piumato. Por eso sostuvo que la medida "es también en defensa de la independencia de la Justicia".