Nueva terapia para tipo frecuente de cáncer de riñón reduce 31% el riesgo de muerte, según estudio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una nueva alternativa terapéutica para pacientes con un tipo frecuente de cáncer de riñón, que afecta a 5.000 argentinos al año, demostró reducir un 31% el riesgo de muerte y ya está disponible en el país, informó Juan José Zarbá, jefe de Oncología del Hospital Zenón Santillán de Tucumán y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de esa provincia. Se trata de un tratamiento que combina una inmunoterapia, es decir una droga que estimula el sistema inmune para que ataque a las células cancerígenas, con una terapia dirigida, otra droga que frena la formación de los vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Esa nueva terapia fue aprobada recientemente por la Anmat para su uso en primera línea, es decir, como primera opción, en pacientes con carcinoma avanzado de células renales, el tipo de cáncer de riñón más frecuente y que afecta a unos 2.000 argentinos cada año, a razón de cinco nuevos casos por día. "Es muy importante para la especialidad tener disponibles nuevas herramientas de probada eficacia que contribuyen al tratamiento de una difícil condición, como el carcinoma de células renales en estadio avanzado. Sin ninguna duda, muchos pacientes en la Argentina podrán beneficiarse accediendo a este tratamiento", afirmó a Télam Zarbá. El especialista destacó que la Argentina es el segundo país en el mundo -luego de los Estados Unidos- y el primero en Latinoamérica en contar con la nueva alternativa, que demostró reducir un 31% el riesgo de avance de la enfermedad o muerte. Según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), el de riñón es el quinto cáncer más frecuente del país con 5.000 nuevos casos anuales, detrás del de mama, colon, próstata y pulmón. "Estamos hablando de una enfermedad seria, para la que hasta ahora disponíamos de pocas alternativas efectivas. La llegada de este nuevo esquema terapéutico nos permite ofrecer a los pacientes un tratamiento que está a la vanguardia de los últimos desarrollos mundiales", destacó por su parte el oncólogo Juan Pablo Sade, de la Unidad Genito-Urinaria del Instituto Alexander Fleming y el Hospital Universitario Austral, en diálogo con Télam. La aprobación de la nueva terapia se basó en los resultados de un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, que mostró que "mejoró significativamente la media de sobrevida libre de progresión en comparación con la terapia estándar, en más de cinco meses". En dicha investigación, la tasa de respuesta objetiva (reducción efectiva del tamaño del tumor) se duplicó en la población tratada con la nueva combinación en comparación con el grupo que recibió la terapia estándar (51,4% frente a 25,7%), con un promedio de sobrevida global de 19 meses. "Los resultados del estudio evidencian los beneficios de la nueva combinación, con valores contundentes tanto en términos de tasa de respuesta objetiva como en la reducción significativa de la progresión de enfermedad o muerte", insistió Zarbá. Los factores de riesgo para desarrollar cáncer renal son el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión arterial. Se diagnostica generalmente entre los 50 y los 70 años, con mayor frecuencia en hombres. Los principales síntomas son dolor persistente al costado del abdomen o en la espalda baja, bultos en alguna de esas zonas, sangre en la orina, descenso involuntario de peso, pérdida de apetito, fiebre persistente no causada por una infección, fatiga y anemia.