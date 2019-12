Nuevas manifestaciones en Mendoza pidiendo la derogación de ley minera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Vecinos autoconvocados y asambleístas por el agua pura se concentraron esta noche en el kilómetro cero de la capital provincial y otras localidades de la provincia para exigir la derogación de la ley minera 9029, que modifica la normativa anterior.



La suspensión de la reglamentación y de la aplicación de la ley minera 9209, que modificó la anterior 7722 y el llamado al dialogo anunciado hoy por el gobernador Rodolfo Suarez, no convenció a los asambleístas y vecinos, quienes confirmaron que continuarán con las protestas hasta que se derogue la ley.



Pasadas las 20.30, numerosos manifestantes se reunían en el kilómetro cero de esta capital con carteles con consignas como "El agua de Mendoza no se negocia" y la "7722 no se toca".



La protesta en el microcentro mendocino incluyó una actividad denominada "Tambores por el Agua" con instrumentos de persecución se hacían oír en el manifestación.



En tanto, en el kilómetro cero de la ciudad sureña de San Rafael, también se concentraron numerosos manifestantes esta tarde para exigir la derogación de las reformas a la ley minera.



En las últimas horas, la Asamblea Popular por el Agua Pura (AMPAP) había anunciado la realización de asambleas, mateadas, talleres y recitales, entre otras acciones en diferentes departamentos de Mendoza "en defensa del agua" y contra las modificaciones de la promulgada Ley 7722, que permite el uso del cianuro y el ácido sulfúrico en megaminería metalífera a cielo abierto.



Estas movilizaciones se suman a las realizadas en los últimos días y que el lunes 23 de diciembre reunieron en la explanada de la casa de Gobierno provincial a una multitudinaria concentración contra los cambios a la ley minera, luego de una marcha de 100 kilómetros que había partido el día anterior desde San Carlos, en el Valle de Uco.