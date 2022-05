Nuevo piso de Impuesto a las Ganancias: 4.782 sanjuaninos dejarán de pagarlo

El Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, oficializó el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias que aumenta el mínimo no imponible de $225.000 a $280.792 mil brutos. Este cambio no solo aplicará al sueldo, sino también al aguinaldo. De este modo, 4.782 sanjuaninos dejarán de pagar el arancel.

La ley prevé subas del piso del mínimo no imponible cada cierta cantidad de tiempo y, de hecho, en septiembre hubiera sucedido esta modificación. Sin embargo, por iniciativa propia de Massa, se decidió adelantar la variación. Así, a partir de junio quienes cobren un salario menor a $280.792 ($233.080 neto), no deberán pagar el impuesto. Antes, el mínimo no imponible era de $225.000. La medida beneficiará a un total de 4.782 sanjuaninos, que dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias.

La información oficial. Foto: Gentileza.

Esta propuesta fue promovida y sostenida por Sergio Massa, quien planteó que la inflación de más de 58% interanual dejó atrasado el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. El titular de la Cámara de Diputados le realizó el pedido a Guzmán a través de una carta en la que alertaba a “que el mínimo no imponible de $ 225.937 brutos había quedado atrasado ante la evolución de la inflación y la presión sobre los salarios”.

En este sentido, Massa, en la conferencia de prensa en la que se anunció la medida, declaró: ““Trabajamos protegiendo y aliviando la situación de los trabajadores; y además, como las paritarias van a la alza y a mejorar los ingresos, en el caso de Ganancias previmos una cláusula gatillo, para acompañar las mejoras”.

Luego de recibir la carta, fue el propio ministro Guzmán quien se encargó de afirmar que el adelantamiento de la suba del piso del Impuesto a las Ganancias se adelantaría para junio. Además, explicó que piso los trabajadores en relación de dependencia se actualizará en función de la evolución de la inflación.

Sin embargo, la confirmación se demoró hasta fines de mayo. La decisión final se dio tras un segundo pedido de Massa, en el que reiteró el reclamo advirtiendo que “los trabajadores y jubilados alcanzados por el impuesto a las ganancias se han incrementado sustancialmente en estos últimos dos meses”. Es que, en febrero la cantidad de trabajadores y jubilados alcanzados por el tributo era de 742.964 y, en abril, se había elevado a 847.878. Se traduce a un 14% de incremento en dos meses.