Nuevo triunfo de Minnesota, con Prigioni como asistente, ante Charlotte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Minnesota Timberwolves, con el argentino Pablo Prigioni como entrenador asistente, venció anoche como visitante a Charlotte Hornets por 121 a 99, en un cotejo por una nueva jornada de la NBA.



El partidos se jugó en el Spectrum Center de los Hornets y este fue el segundo triunfo de Minnesota ya que en el debut le había ganado, también de visitante, a Brooklyn Nets por 127 a 126. Volverá a jugar mañana de local ante Miami Heat.



La figura del triunfo de los Timberwolves fue Karl-Anthony Towns quien culminó con 37 puntos, con 9-11 en dobles, 4-7 en triples y 7-13 en libres, cerrando una noche de altísimo nivel con 15 rebotes (11 defensivos) y ocho asistencias.



Andrew Wiggins con 16 tantos fue el segundo máximo anotador de la visita mientras que para Charlotte se destacó Devonte Graham con 24.



Prigioni, cordobés de 42 años, es asistente del entrenador Ryan Saunders, y como jugador vistió las casacas de tres franquicias de la NBA: New York Knicks, Houston Rockets y Los Angeles Clippers, sumando 298 cotejos en la liga, 28 de ellos en playoffs.



Otros resultados de anoche: Boston Celtics 112-Toronto Raptors 106, Brooklyn Nets 113-New York Knicks 109, New Orleans Pelicans 116-Dallas Mavericks 123, Oklahoma City Thunder 85-Washington Wizards 97, Memphis Grizzlies 102-Chicago Bulls 110, Denver Nuggets 108-Phoenix Suns 107, Sacramento Kings 112-Portland Trail Blazers 122 y Los Angeles Lakers 95-Utah Jazz 86.



Hoy jugarán: Detroit Pistons-Philadelphia Sixers; Atlanta Hawks-Orlando Magic, New York Knicks-Boston Celtics, Chicago Bulls-Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers, Houston Rockets-New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs-Washington Wizzards, Utah Jazz-Sacramento Kings Phoenix Suns-Los Angeles Clippers.