O governo retirou a "missão especial" para a "embaixadora nomeada" por Guaidó

O governo decidiu retirar a "missão especial" diplomática para Elisa Trotta, a qual havia sido nomeada no ano passado por Juan Guaidó, investido pela oposição como presidente interino da Venezuela.



Em uma nota assinada pela subdiretora nacional de Cerimonia do Ministério das Relações Exteriores, Mariángeles Bellusci, encaminhada a Trotta, expressa: "Comunico à Sra. que a partir de hoje fica encerrada sua missão especial na República Argentina e suas funções no marco da referida".



O chanceler Felipe Solá havia qualificado de "ilegal" a representação diplomática de Trotta, que tinha sido aceitada pelo anterior governo do Mauricio Macri.



Fontes do Ministério informaram que Trotta "estava sob um formato de missão especial que havia sido outorgado pelo governo anterior e não como embaixadora formal".



Trotta integra o grupo dos representantes diplomáticos nomeados pelo presidente interino nomeado pela AN, Juan Guaidó, perante aproximadamente os 60 países que o reconheceram como tal. O Ministério das Relações Exteriores lembrou também que "não reconhecemos Guaidó como Presidente e sim como um destacado líder da oposição".