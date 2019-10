Obispos estudian porponerle al Papa la creación de un "rito amazónico" particular para la región

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los participantes del Sínodo dedicado a la Amazonia organizado por el Vaticano hasta el domingo estudian proponerle al papa Francisco la creación de un "rito amazónico" particular para la región sudamericana que tenga en cuenta las características culturales, lingüística y las tradiciones de los habitantes de la zona.



Los 180 padres sinodales con derecho a voto que el sábado definirán el texto final del Documento del Sínodo se inclinan en forma mayoritaria por incluir una recomendación para avanzar en el estudio de la adopción de ritos litúrgicos especiales para la Amazonia como los existentes en algunas Iglesias orientales como la ucraniana, confirmaron fuentes vaticanas a Télam.



La idea es pedir la creación de un "rito amazónico", o varios ritos específicos considerando la amplitud de lenguas y costumbres entre los pueblos indígenas que conviven en el "pulmón verde" que se extiende en nueve países sudamericanos, que permita "expresar la fe de acuerdo con la peculiaridad de la propia cultura", expresó el italiano Rino Fisichella, uno de los participantes con derecho a voto.



Además, se espera que la apertura hacia nuevas formas litúrgicas para estos pueblos amazónicos permita "desarrollar bajo el aspecto espiritual, teológico, litúrgico y disciplinar la riqueza singular de la Iglesia Católica en la Amazonia", según Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.



Fisichella destacó en esa línea que "cuando se habla de un rito no se habla solamente de cómo se celebra la Eucaristía o de cómo se celebran los sacramentos", sino que es más amplio.



En el mismo sentido se pronunció otro de los participantes que votará el documento final, el cardenal italiano Benjamin Stella, para quien "no está mal que el tema del rito amazónico salga a la luz", aunque planteó que si la propuesta se incorpora al documento final deberá ser "analizada con tiempo".



"Para un rito amazónico, litúrgico, hay mucha carne al asador en este concepto, hace falta analizarlo y profundizarlo. Y hay que tomarse el tiempo para analizarlo. Hará falta retomar lo que esté en el documento final y trabajarlo mucho", agregó el también prefecto de la Congregación para el Clero.



En ese marco, el purpurado italiano planteó que "existen aspectos que tienen que ser interpretados, los gestos, los colores, los símbolos y esto puede ser la novedad de este Sínodo, pero aún no sabemos que es lo que contiene el Documento Final"



"El tema de un rito amazónico es normal que emerja en este Sínodo a raíz de las grandes dificultades que presenta la región panamazónica. De este Sínodo puede salir una iniciativa de comunicar con los símbolos, las lenguas, de cada cultura. Hay una necesidad concreta en una realidad diversificada en la Amazonia", agregó.



Los 180 participantes con derecho a voto, todos hombres religiosos, definirán el sábado por la tarde el documento final del Sínodo que presentarán al papa Francisco antes de la misa que el pontífice oficiará el domingo por la mañana a modo de clausura de la reunión.



Para ser aprobado, cada uno de los puntos del Documento Final deberá tener el apoyo de al menos dos tercios de los presentes.