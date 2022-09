“No nos sirve empatar, de local tenemos que ganar”. La frase es de Ricardo Dillon, el entrenador de Desamparados, tras la práctica del jueves en la que paró el equipo que el sábado será local de Sol Mayo, desde las 16.30, por la 30º fecha del torneo Federal A y que tendrá cambios de nombres después de dos partidos.

Será la primera de las cinco finales que le quedan a Sportivo es su lucha directa por evitar el descenso. Posición en la que se encuentra desde hace mucho tiempo y que ni ganando el sábado saldrá, pero necesita descontar para aspirar a poder sostenerse en el Federal A.

Por ello, la otra frase que tiró Dillon es sumamente significativa: “Este es el partido más importante, no hay otro, sin este no hay futuro”. Es que el Víbora no tiene otro resultado que el triunfo para cortar la seguidilla de tres derrotas.

Tras un par de fechas en las que se inclinó por el mismo equipo, para enfrentar al conjunto de Viedma (4º en la zona y en posición de clasificación al reducido) introduciría dos cambios. Adentro Laureano Puñet y Pablo Jofré, afuera Ezequiel Neira y Rodrigo Brandán.

Con el ingreso de Puñet marcando la punta izquierda, Lucas Ceballos regresará a su posición natural de lateral por derecha. Mientras que el regreso del “Peca” Jofré será en la posición de volante por derecha.

Por ende, el probable equipo sería con Jairo Díaz en el arco; en el fondo Lucas Ceballos, Guillermo Pfund, Agustín Callejas, Laureano Puñet. En el mediocampo Nicolás Quiroga y Emanuel Décimo serán los volantes centrales, sumado a Jofré por derecha y Matías Garrido recostado por izquierda con más soltura para conducir al equipo. En la ofensiva se mantienen Bruno Rodríguez y Nahuel Velásquez.

En el análisis del partido que se viene, el “Flaco” admitió que primero sus jugadores “tienen que tener la tranquilidad de poder jugar”, y luego que “Sol de Mayo juega muy bien, tiene un gran funcionamiento, y no tiene la presión que sí tenemos nosotros. Entonces tenemos que tratar de sacarlos de su estilo y que no puedan armar su juego”.

Mientras que sobre Desamparados subrayó que “tenemos que ser inteligentes y tener actitud porque está en juego mucha historia, y también tenemos que aportar valentía para arriesgar”. Hoy Desamparados está a 7 puntos de salir de la zona de descenso y sobre eso Dillon dijo que “la única cuenta que sacó es ganar el partido del sábado y después pensar en el que viene”.

Jueces santiagueños

Francisco Acosta será el árbitro para el sábado, secundado por Luis Ortíz y Jorge Sayago. Mientras que Emilio Maguna, el cuarto juez. Los cuatro son de Santiago del Estero.